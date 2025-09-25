DARKO I KAĆA PUŠTENI IZ BOLNICE: Poznato u kakvnom su stanju folker i njegova supruga

Darko Lazić i njegova supruga Katarina noćas su doživeli saobraćajnu nezgodu, a evo u kakvom su stanju sada

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina pušteni su na kućno lečenje posle jezivog udesa koji se dogodio kod Arene. Pevač je bio prevezen na VMA, a njegova supruga Katarina Lazić u Zemunsku bolnicu, odakle su pušteni na kućno lečenje.

U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu.

Laziću su konstatovane lake telesne povrede na VMA-a, dok je Katarina prevezena u KBC "Zemun", nakon čega su oboje pušteni da se leče kod kuće.

(Kurir/ Telegraf)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU