DžORDŽ KLUNI OTKRIO DA JE KUĆU NA JEZERU KOMO NIJE PRODAO ZBOG JEDNE STVARI: Ovu odluku slavnog glumca u današnje vreme svako može da razume

Džordž Kluni je otkrio kako zaista izgleda njegova svakodnevica u vili na jezeru Komo - daleko od glamura i reflektora

Morale su da prođu godine kako bismo otkrili što se krije iza nenametljivih gvozdenih vrata na ulazu u vilu Oleandru čiji su vlasnici Amal i Džordž Klunija. Nalazi se na jezeru Komo, nedaleko od šetališta koje okružuje jednu od najatraktivnijih italijanskih turističkih atrakcija, pa ipak, holivudski glumac, njegova supruga, advokatica specijalizovaba za odbranu ugroženih ljudskih prava, i njihovi osmogodišnji blizanci Ela i Aleksander, u svom italijanskom domu uživaju u apsolutnom miru.

Kako danas izgleda život dvostrukog dobitnika Oskara iza otmenih vrata i šta radi na porodičnoj farmi u južnoj Francuskoj, drugom domu svoje porodice (bračni par poseduje još luksuznih nekretnina, ali ove dve je istakao jer su im omiljene), otkrio je za časopis Esquire. Nalazi se, naime, na njihovoj naslovnici za oktobar/novembar – bila je to jedinstvena prilika da sedma sila zaviri u Vilu Oleandru. Dugo se čekalo jer nagrađivana advokatica i njen suprug toliko čuvaju privatnost da kruži priča kako mole svoje goste da mobilne telefone ostave u hodniku njihovog doma.

Doduše, intervju je održan u gostinjskoj kući u sklopu poseda: visokih plafona sa kristalnim lusterima i starinskim nameštajem – prostor je otmen, ali profinjen, bez vrištećih detalja koji ističu bogatstvo.

Glumac je ispričao kako se početkom 2000-ih s prijateljima vozio motociklom po severnoj Italiji. Spustili su se na jezero Komo gde se glumcu pokvario motor. Pozvonio je na prvo zvono: pokazalo se da je to bila vila Oleandra. Osoblje ga je dovelo do vlasnika koji je sedeo pored bazena. Bio je to potomak Henrija Džona Hajnca, osnivača kompanije poznate po kečapu. Popričali su, ovaj mu je ponudio da mu proda vilu što je glumac odbio jer nije imao toliko novca. Kasnije je cena vile iz 18. veka snižena na 10 miliona i tako je te 2002. zvezda serije "Hitna služba" rekla je sebi: "Do vraga, kupiću je" – iako nikad nije bio u samom zdanju.

Promena plana

Mislio je da će se tamo zabavljati godinu dana, a zatim će vilu prodati. Međutim, predomislio se. "Prve večeri sedeo sam pored bazena i pogledao kroz prozor. Video sam nekoliko građevinskih radnika kako hodaju kući nakon posla, u narandžastim prslucima i zaštitnim kacigama na glavama. Kidali su komade hleba i dodavali flau vina dok su hodali i pevali", prisetio se Kluni.

Shvatio je da žive neopterećeno, kako on nikad nije. Uvek je bio toliko u žurbi da postane uspešan da je večerao stojeći otkad zna za sebe. A onda je ugledao te momke – nemaju puno novca, celi dan rade težak posao, a uživaju u životu više nego on. Hteo je da iskusi isto i sebi obećao: "Nikad neću napustiti ovu kuću", piše Esquire.

Tokom razgovora, 64-godišnji glumac otkrio je da se s 47-godišnjom suprugom i klincima vratio u vilu na jezeru dan pre intervjua. Aparat za kafu nije radio, nije mu se čekao majstor i sam je rešio problem.

„Imao je ovu veliku nalepnicu na kojoj je pisalo: U slučaju kvara, nazovite proizvođača. Ne rastavljajte. Rastavio sam ga, ponovo sastavio i sada radi”, pohvalio se dodajući da je ranije popravio i automatsku pokrivku za bazen. Nije radila, bilo je toplo, klinci su hteli da se kupaju, ko zna kad bi majstor stigao – pa je i taj put uzeo stvar u svoje ruke.

„Zaglavio se na pola... Skinem veliki blok cementa koji prekriva mehanizam. Spustim se u bazen i odvrnem ga. Ugledam komad plastike koji se čini kao da ne bi trebalo da bude tu. Uzmem odvijač, izvučem ga i zavrnem stvar nazad. Otišao sam gore, pritisnuo dugme i radilo je. Deca vrište, a ja se osećam kao kralj!”, rekao je za Esquire, hvaleći se da i u bašti vile na jezeru, Amal i njegova deca uživaju u domaćem paradajzu kada im je sezona. Doduše, najviše paradajza imaju na farmi od stotinu jutara vinograda, gde se nalazi i hiljadu dvesta stabala maslina - u Provansi. Tamo se nalazi i traktor na kojem glumac vozi blizance. Svakako, imaju puno posla s održavanjem poseda.

"Dobar deo svog života sam odrastao na farmi i kao dete sam mrzeo celu tu ideju. Ali sada je za moju decu to vreme kad nisu na svojim iPadima. Na primer, večeraju s odraslima i potom moraju da operu svoje sudove", rekao je dodajući da je trebalo obojiti ogradu na farmi zaštitnim uljem kako bi se zaštitila od sunca. Nije bilo majstora koji bi je obojio pa je on to učinio s Elom i Aleksanderom, bojom i četkama.

"Bili su prekriveni bojom i uljem... Ali, obavili su posao, to je bila poenta", rekao je potvrdivši istinitost priče da je svom Krajsleru iz 1962. u kojem je vozio Amal, popravio puknuti kaiš za ventilator tako da ju je zamolio da skine svoje najlonke. NJima je zamenio kaiš i bezbedno ih odvezao kući.

Pijanstvo zbog nagrade

Tokom razgovora, glumac je priznao da se još oporavlja od napornog ritma na Brodveju: od marta do juna 2025. igrao je legendarnog televizijskog novinara Edvarda R. Murova u predstavi "Laku noć i srećno", čiji je koautor i koja se temelji na filmu iz 2005. (koji je napisao i režirao).

Nadao se nagradi Toni, međutim, nije je dobio iako je bio nominovan za pet nagrada, uključujući i za najboljeg glavnog glumca. Toliko se razočarao da se to veče napio. "Jedva sam hodao tako pijan. Došao sam kući sa Amal i samo sam se smejao. Ležimo u krevetu i kažem sebi: "Pa, nadoknadio sam svu raniju apstinenciju od alkohola u jednoj noći... Celi sledeći dan bio sam bolestan... bio sam kao pijanac iz srednje škole", prenosi Page Six.

Kako njih dvoje funkcionišu, otkrio je detalj o tome kako se dogovaraju oko odabira programa na televiziji.

"Moja žena i ja razgovaramo o tome koje filmove da gledamp i u stalnoj smo borbi jer ja želim da to bude neki mračni dokumentarac ili nešto slično, a ona želi "Bridget Jones" ili "Seks i grad" – sve sam to, verujte, gledao... Uvek imamo tu bitku"!, ispričao je glumac koji zavidan izgled delom duguje guštu u koji se upušta kad je u vili Oleandri. U Komu postoji planina, Mount Bisbino, visoka oko 1370 metara. Kluni se biciklom penje na nju barem jednom leti, samo da se uveri da nije omatorio. Drugi razlog je srećan porodični život i puno smeha. Tokom intervjua nekoliko puta su ga prekidali blizanci, željni igre s ocem. Svaki put ih je s ljubavlju, strpljivo, otpratio dajući im novi zadatak ne bi li ih zabavio.

Nakratko je razgovor prekinula cika i vika jer je Aleksandera ubola pčela pravo među prste na nozi. Pokazalo se da je Džordž Kluni, kada ne popravlja aparat za kafu ili bazen – priručni lekar u svojoj porodici. Sedeo je sa sinom u naručju, pažljivo izvukao žaoka, a prsti su mu se ohladili od držanja leda na bolnom dečakovom stopalu, otkrio je Esquire, svedočeći situaciji koja im je štošta otkrila o tome kako izgleda ispunjavajući porodični život holivudske legende. I zašto sreća kojom zrači kad je s prekrasnom suprugom na crvenom tepihu, nikad nije odglumljena.

