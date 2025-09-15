Emotivan susret princa Harija i kralja Čarlsa: "On bi želeo vezu sa ocem"

Bakingemska palata nedavno je potvrdila da se vojvoda pridružio ocu na privatnom čaju

Odnosi princa Harija sa porodicom su tokom poslednjih godina postali veoma kompleksni i često napeti. Kada su Hari i Megan najavili povlačenje iz kraljevskih dužnosti 2020. godine, to je dodatno zakomplikovano već zategnute odnose. Bilo je javnih i privatnih nesuglasica o čemu su Hari i Megan otvoreno govorili u intervjuima. Hari je nekoliko puta isticao da postoji distanca, naročito sa ocem i bratom, budućim kraljem, princom Vilijamom. Samim tim je nedavna poseta princa Harija Velikoj Britaniji i prilika da razgovara licem u lice sa svojim ocem, koga nije video 19 meseci odmah dospela u svetske vesti.

Bakingemska palata je potvrdila da se vojvoda pridružio ocu na privatnom čaju, njihov razgovor je trajao manje od sat vremena, alo za Harija, koji nije krio svoju želju za pomirenjem sa ocem, poseta je došla kao dobrodošao podsticaj, piše britanski Hello.

- On bi želeo vezu sa ocem. U to nema sumnje - kaže izvor koji poznaje Harija dugi niz godina za Hello.

- Ne mislim da je potpuno odustao od ideje da oseća da mu je institucija nanela nepravdu na određene načine, ali bi radije imao priliku za pomirenje. Vremenom, sve se smiruje, posebno kada su bliski članovi porodice bolesni; to donekle fokusira um. Spreman je da bude malo mirniji sa stvarima, umesto da se stalno bori. To je uzelo svoj danak.

Kako biograf kralja Čarlsa vidi Harijevu posetu?

- Svakako će biti srećan što se to dogodilo - kaže kraljev biograf Robert Hardman za Hello i dodaje:

- Siguran sam da bi voleo da više viđa Harija, i, naravno, svoje unuke. Mislim da je ohrabrujuće što su prešli sa "bez razgovora" na sastanak licem u lice, ali svako dugoročnije rešenje bi moralo da podrazumeva da se razgovara i sa princem Vilijamom, a čini se da se ta situacija kreće veoma drugačijim tempom.

Smatra se da princ od Velsa nije imao nikakav kontakt sa svojim bratom poslednjih nekoliko godina, usred posledica Harijevih raznih televizijskih intervjua i njegovih memoara, „Spare“.

