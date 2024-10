"GINEM, USTAJEM, BORIM SE - TO JE SVE ŽIVOT": Andrija Milošević je naučio da mora biti ratnik da bi opstao u današnjem svetu (VIDEO)

Glumac Andrija Milošević gostovao je u sedamnaestoj epizodi emisije "Bindž" u kojoj se pored zanimljivih anegdota iz svog života, dotakao i ozbiljnih tema o kojima retko govori.

Andrija Milošević je gostovao u sedamnaestoj epizodi emisije "Bindž" kompanije "Novosti" u kojoj se, između ostalog, dotakao i ozbiljnih tema.

Glumac je istakao da je u današnjem svetu najvažnije da čovek bude "ratnik sopstvenog života" kako bi mogao da se izbori sa svim izazovima koje on donosi.

- Mi smo ratnici, a ratnik u životu znači: ginem, ustajem, umirem, oživljavam, ranjen sam, ozdravim, bolestan sam, ozdravim, napravim grešku, ispravim je - to je sve život. Moraš biti taj ratnik - rekao je Andrija u emisji "Bindž", pa dodao da je zbog tehnološke revolucije i društvenih mreža ljudima danas teže:

- Život je apsurdan, tupav, ovaj svet je glup do bola. On je sa svojom tehnološkom revolucijom i načinom na koji danas možemo da funkcionišemo, a to je da tako brzo dopiremo jedni do drugih, učinio da gomila budala dođe do telefona, pa da ispoljava svoju tupavost do raznih agregatnih stanja. Međutim, tu postoji jedna stvar koju želim da vam kažem. Ovaj svet je vama dao mogućnost da se slobodno izražavate i vi se borite za slobodan izraz, ali je isto tako dao svakom živom legitimnu mogućnost da vam zbog vašeg izbora uništi život - istakao je Andrija.

Glumac smatra da su mladi danas na jačem udaru nego njegova generacija.

- Mladi ljudi danas žive u surovijem svetu od onog u kom sam ja živeo. Mi nismo bili ovako napadnuti sa svih strana. Mogli smo da se odbranimo i pobegnemo ili da nemamo uopšte uvid u to ko šta misli o nama. Maldima danas svako može da uđe u sobu, u um, u dušu - kaže Andrija i otkriva šta on radi kada se nađe u ovim situacijama:

- Ja sam u tom smislu veoma radikalan. Ne znam koliko imam blokiranih ljudi. Kada neko na bilo koji način iskoči iz civilizovanog u majmunsko odmah ga blokliram - završio je Andrija u emisiji "Bindž".

Šta je sve Andrija imao da kaže na ovu temu, ali i o svojoj karijeri, detinjstvu, odrastanju i intimi, pogledajte u videu ispod, kao i na našem Jutjub kanalu.

Iz nedelje u nedelju u podkastu "BINDŽ" kompanije Novosti, novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaće sa glumicama i glumcima - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život, intimi...

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU