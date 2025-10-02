Oglas
GODIŠNJICA SMRTI DONE ARES: Razvela se mesec dana pre nego što je umrla, a njen bivši se samo jednom oglasio na ovu temu

Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares (41) je na današnji dan pre osam godina izgubila je bitku sa opakom bolešću, sa kojom se hrabro borila godinama.

1759400201_1737712638_107493_doanares_f.jpg
Foto: Instagram printskrin/ donnaares
Nažalost, 2. oktobra 2017. bolest, sa kojom se uhvatila u koštac u 38. godini, je pobedila.

Dona Ares osvojila je publiku u regionu brojnim hitovima, a njenu uspešnu karijeru prekinula je teška bolest.

Naime, kancer joj se tri puta vraćao, a tokom trogodišnje borbe o najtežim trenucima često je pisala na društvenim mrežama gde je sa svojim brojnim pratiocima delila sve detalje životne bitke.

Ona je neposredno pred smrt saopštila pratiocima na Instagramu da joj je život zadao još jedan težak udarac.

Dona je tokom najtežih dana donela odluku i da okonča brak sa svojim dugogodišnjim partnerom, kompozitorom Džavidom LJubovcijem. Mesec dana pred smrt na Instagramu je podelila fotografiju sa bivšim mužem na kojoj je on bio precrtan.

- Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek – napisala je Dona, koja se neposredno pre toga vratila u svoj rodni Bihać iz Danske gde je živela sa suprugom, a Džavid je ovaj pevačicin postupak samo jednom prokomentarisao javno i to nakon njene smrti.

– Kada čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati na tome što kaže. Tako nisam ni ja. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo o tome ni govoriti. Ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše nismo mislili o našem braku. Ne zameram joj, znam da u dubini duše nije mislila ništa loše – rekao je tada Džavid i dodao:

- Doktori su joj u aprilu rekli koliko joj je ostalo života… Ona je te poslednje dane želela da provede kod kuće, sa porodicom. Više nije mogla da se leči, nije bilo načina – objasnio je.

Dona se nakon ove objave o razvodu, samo još jednom obratila javnosti na Instagramu i to, kao da je predosetila kraj, podelivši fotografiju sa početka karijere ispod koje je ostavila dirljivu poruku.

- Voli vas vaša Dona Ares – stoji u opisu fotografije, a ove reči mnogi su protumačili kao njen oproštaj.

Oglašavanje Doninog muža

Inače, pevačicin muž nakon njene smrti oglasio još nekoliko puta za medije.

- Ja ne bih zaista za sada ništa pričao, komentarisao na tu temu. To je priča koja je ostala nedovršena. Sve što bih rekao bilo bi malo, a sa druge strane bilo bi puno. Ne bih želeo da na tu temu barem za sada pričamo. Ne volim da se vraćam na stvari koje su bile, jer čovek prođe svašta u životu, a na kraju se mora pomiriti sa sudbinom - rekao je on svojevremeno za bosanski Express

(Blic)

