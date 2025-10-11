Oglas
· · Komentari: 0

HARIS DžINOVIĆ ODLOŽIO NASTUP: Nije hteo da peva iz poštovanja prema Halidu Bešliću

Haris Džinović trebalo je da održi koncert na Jahorini, ali zbog smrti velikog prijatelja i kolege on je odlučio da odloži nastup za neki drugi datum

1760163987_133535_haris-dzinovic-i-halid-beslic-foto-v-danilov-ata-images-m-m_f.jpg
Foto: Novosti/V. Danilov, ATA images/M. M.
Haris Džinović odložio je koncert na Jahorini zbog smrti prijatelja i kolege Halida Bešlića. Pevač je trebalo da nastupi u subotu, 11. oktobra u hotelu na planini nadomak Sarajeva, ali iz poštovanja prema pokojnom Bešliću, kojeg je poznavao decenijama, on se ipak neće družiti s publikom. 

Poštovanje prema Bešlićevom liku i delu

- Koncert se odlaže zbog tužne vesti o smrti velikana naše muzičke scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i delu, odlučeno je da se termin pomeri kako bismo svi imali priliku da se dostojanstveno oprostimo od čoveka koji je obeležio generacije - naveli su.

Podsetimo, Haris Džinović se na svom Instagramu potresnim rečima oprostio od kolege.

"Otišla je ljudska gromada"

- Ne znam ni kako bih ovo započeo, ali znam zasigurno da je otišla jedna velika ljudska gromada, po svim segmentima velike ljudske dobrote, drugarstva i mnogih lijepih stvari koje su ga krasile...Bio je pevač koji je obeležio epohu i sa najviše hitova koji će zauvek ostati upamćeni - započeo je Haris i dodao:

- Tvojom smrću, svi smo jako ožalošćeni kao i cela svetska javnost koja te je poznavala...Mirno mi počivaj, dragi moj Haldane... Zauvek tvoj Haris Džinović.

Podsetimo, Halid je preminuo 7. oktobra u 72. godini u bolnici u Sarajevu. Nekoliko meseci se borio s teškom bolešću, ali pravo stanje se od njega krilo do poslednjeg dana. 

Halid će biti sahranjen u ponedeljak, 13. oktobra u Sarajevu, u gradu u kojem je proveo svoj život, a u kojem se dan nakon njegove smrti okupilo više od 5.000 građana i odalo počast legendarnom pevaču.

(Kurir)

