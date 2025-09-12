Jedan od najleših glumaca Holivuda se verio: Nakon kraha braka sa Majli Sajrus pored nje pronašao sreću (FOTO)

Lijam Hemsvort se sprema da ponovo prošeta do oltara.

Glumac, koga mnogi svrstavaju među najlepšim u Holivudu, zaprosio je dugogodišnju devojku, manekenku Gabrijelu Bruks.

Gabrijela (29) podelila je srećne vesti i otkrila ogromni prsten dok se grlila sa Lijamom na fotografiji.

Glumac (35) pronašao je ljubav sa Gabrijelom krajem 2019. godine nakon što se razveo od pop zvezde Majli Sajrus posle manje od godinu dana braka.

NJihov raskid je inspirisao Majlin najveći hit do sada, pesmu „Flowers“, nagrađenu Gremijem. Od kada su se razišli, Majli je ljubav pronašla sa kolegom muzičarem i bubnjarem Maksom Morandom, sa kojim je u vezi od 2021. godine.

Lijam se sa sadašnjom verenicom retko kad pojavljuje u javnosti, a njihove zajedničke objave na društvenim mrežama takođe nisu čest slučaj.

