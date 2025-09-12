Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Jedan od najleših glumaca Holivuda se verio: Nakon kraha braka sa Majli Sajrus pored nje pronašao sreću (FOTO)

Lijam Hemsvort se sprema da ponovo prošeta do oltara.

1757674818_profimedia-1024967978.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumac, koga mnogi svrstavaju među najlepšim u Holivudu, zaprosio je dugogodišnju devojku, manekenku Gabrijelu Bruks. 

Gabrijela (29) podelila je srećne vesti i otkrila ogromni prsten dok se grlila sa Lijamom na fotografiji. 

Glumac (35) pronašao je ljubav sa Gabrijelom krajem 2019. godine nakon što se razveo od pop zvezde Majli Sajrus posle manje od godinu dana braka.

NJihov raskid je inspirisao Majlin najveći hit do sada, pesmu „Flowers“, nagrađenu Gremijem. Od kada su se razišli, Majli je ljubav pronašla sa kolegom muzičarem i bubnjarem Maksom Morandom, sa kojim je u vezi od 2021. godine.

Lijam se sa sadašnjom verenicom retko kad pojavljuje u javnosti, a njihove zajedničke objave na društvenim mrežama takođe nisu čest slučaj. 
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas