Komentari: 0

"KAD GA ISPROVOCIRAŠ NASTANE HAOS": Tea Tairović otkrila kako se slaže sa suprugom

Tea Tairović udala se za svog partnera sa kojim je bila dve godine u vezi.

1765441257_1764755431_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Tea-693a7ee95a456.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Tea Tairović u srećnom braku je sa Ivanom Vardajem, a ljubavni par od kako je stupio u vezu gotovo je nerazdvojan.

Tea svoj privatan život ne voli da eksponira u javnosti, te retko govori o detaljima.

Recept za srećan brak

Ovoga puta je rešila da napravi presedan, te je otkrila kakav je njen suprug u svoja četiri zida i šta je recept za srećnu zajednicu.

- Moj muž je tipičan Jarac, čvrsto stoji na zemlji, a kad Ivana jednom isprovociraš, nastane pravi haos. Mislim da je to možda i recept za lepu vezu koja dugo traje - rekla je Tea  "Extra FM" i dodala da sa njom nikako nije lako:

-  Ja sam vatrena osoba i, iskreno, sa mnom je teško imati mira. Da je mirna voda, bilo bi dosadno.

Mali rituali

Nakon što je uplovila u bračne vode Tea je otkrila šta ju je privuklo kod partnera i koliko je važno poštovanje navika voljene osobe.

- Jako poštuje moje male rituale i nisu mu smešni ni glupi. On poštuje to da ja kad ustanem volim da gledam crtani. On čim otvorim oči, svako jutro, donese mi kafu i uključi crtani. To je meni najlepši deo dana i tu sam odmah znala da je to pravi čovek za mene - izjavila je Tea na televiziji Prva.

Intimno venčanje iz snova

LJubavni par organizovao je romantično venčanje sa najbližim prijateljima i rodbinom, a mlada je blistala u belom.

Tea je ušetala u raskošnoj, ručno rađenoj venčanici kreatora Bojana Petrovića, koja je inače bila poklon kreatora za mladu, a koja je na sebi imala kristale. Kada je reč o izjašnjavanju po pitanju prezimena, pevačica je odlučila da Ivanovo prezime doda svom.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

