KAKO JE MERLIN MONRO POSTALA NAJPOŽELJNIJA ŽENA NA SVETU: Ovo je trenutak koji ju je lansirao u orbitu svetske slave

Dana 15. jula 1953. godine u bioskopima je počela da se prikazuje komedija koja će promeniti sve - "Muškarci više vole plavuše". Režiju potpisuje Hauard Hoks, a radnja je preuzeta sa popularnog brodvejskog mjuzikla. Bio je to miks humora, muzike i glamura, recept koji je u pravom trenutku lansirao Merilin Monro u orbitu svetske slave.

Dve žene, dva sveta

U centru priče su kabaretske plesačice, Lorelaj Li (Merilin Monro), naivna ali proračunata plavuša koja sanja o bogatom mužu, i Doroti Šo (Džejn Rasel), brineta britkog jezika i prizemnog pogleda na ljubav. Dok Lorelaj putuje ka Parizu da se uda za bogataša, Doroti pada na detektiva koji treba da je nadgleda. NJihova hemija na ekranu učinila je da film ne bude samo komedija o muškarcima i novcu, već i priča o prijateljstvu i ženskoj solidarnosti.

Ikonična scena Merilin Monro koja je ušla u istoriju

Merilin Monro je već imala hit sa filmom "Nijagara", ali upravo je "Muškarci više vole plavuše" učvrstio njen status seks simbola i komičarske zvezde. Scena u kojoj peva "Diamonds Are a Girl’s Best Friend", obučena u upečatljivu ružičastu haljinu sa dugim rukavicama, postala je jedna od najprepoznatljivijih slika u istoriji filma.

Vizuelna i simbolična snaga tog momenta toliko je jaka da se i danas ponavlja i citira u filmovima, serijama i muzičkim spotovima, od Madone do Lejdi Gage. Ružičasta haljina postala je modni artefakt, jedno od najpoznatijih filmskih kostima svih vremena.

Holivudski glamur i muzika koja priča priču

Film odiše raskošnom kostimografijom i blistavim scenama koje savršeno dočaravaju pedesete. Muzičke numere nisu bile samo dekor, svaka od njih je dodatno otkrivala snove, želje i unutrašnje sukobe likova. Upravo zato film i danas funkcioniše kao vremeplov u zlatno doba Holivuda.

Uspeh i uticaj

"Muškarci više vole plavuše" bio je ogroman hit, zaradivši preko pet miliona dolara u Severnoj Americi - cifra koja je tada bila impresivna. Kritičari su hvalili humor, energiju i nezaboravne izvedbe Merilin Monro i Džejn Rasel.

Ali važnije od zarade, film je zauvek učvrstio mesto ženskih likova u filmskoj komediji i ostavio neizbrisiv trag u istoriji sedme umetnosti. A za Merilin, to je bio trenutak kad je od obećavajuće glumice postala legenda.

