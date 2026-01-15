Oglas
KAKO JE NASTALA PESMA "PILE": Ceca je sedela na Arkanovom grobu kada je dobila neočekivan poziv

Tog dana je bio Arkanov rođendan, ona je odlučila da ode kod njega na grob, a onda ju je pozvala Marina Tucaković.

Foto: ATA image/A. Ahel/N. Paraušić
Svetlana Ceca Ražnatović je nakon nepoznatih detalja o pesmi "Rasulo", otkrila i kako je nastala pesma "Pile", ali i da se pokojna Marina Tucaković namučila sa tekstom u toj numeri.

- Mili je napravio melodiju i naravno, poslao je Marini i ona je napisala strofe, ali se mučila se sa refrenom. I sećam se pred prvo Ušće, to je album "Grom". 17. aprila Željkov rođendan, ja sam otišla sama na groblje... Sela sam i volela sam dok sam pušila normalne cigarete, da ispušim jednu cigaru. I tako mu mislima šaljem šta imam da mu kažem, ćutim i uporno me zove Marina. Ja kažem: "Mora da je nešto hitno čim me zove". Inače se nikom ne javljam, imam tih pola sata gde ja sedim i budem sama sa njim u mislima, ali rekoh: "Da se javim" - rekla je Ceca, pa nastavila:

- Zove ona mene: "Cekić, napisala sam refren za pesmu "Pile". Ja je pitam šta je napisala, a ona: "Pa nešto me bre povuklo na Arija, tako ga je zvala, sad ću da ti pevam" i kaže:

Nijedan nije ti bio ni blizu niti će ko

a ja sam sa svakim otišla predaleko

al' ne stigneš nigde kada te slome i sruše ti sve

leti dalje sam, dole ne gledaj, ne

Moje suze prema tebi padaju

moje suze padaju na gore...

- A mene podilazi sve vreme jeza... A sad, digresija mala, kada je Mili dao melodiju, pošto je ona napisala strofe, a tu ide: "Ovo je svet za pametnije, ovo je put za neke hrabrije, a moje srce je pile, pokislo..." pile, pile, pile, Mili kaže: "Au, šta je sa ovom ženom, upropasti mi pesmu. Pa kakvi plići bre, ovo je ozbiljna pesma, uhvatila se ovih pilića, ne znam šta joj je". I ja sam se smejala jer nemamo refren, ona je u stvari sve objasnila. "Pile" sam ja, moje srce. Ona sve vreme gradi pesmu tako da bi na kraju zakucala, rešila rebus, da je posvećena pesma muškarcu koji nije među nama, koji je na nebu, u stvari svako se na svoj način pronađe. Ja sam je tako doživela kroz moj život, ljudi je različito doživljavaju - rekla je Ceca u emisiji "Ako progovorim" kod Goce Tržan na K1 televiziji.

(Kurir)

