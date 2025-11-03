Oglas
· · Komentari: 0

KALIOPI O RAZVODU I SARADNJI SA BIVŠIM SUPRUGOM: "Prestala da ga gledam kao bivšeg partnera"

Kaliopi je nakon razvoda uspela da izgradi lep odnos sa bivšim suprugom koji je sada njen producent

1762174783_kaliopi_05022025_0028.JPG
Foto: ATA images/ M.T.
Makedonska pevačica Kaliopi Bukle retko kad govori o privatnom životu. Sada je povodom promocije nove pesme progovorila je o saradnji sa bivšim suprugom koji je sada njen producent. Kako kaže, bez obzira na to što više nisu emotivni partneri, oni su uvek tu jedno za drugo: 

- Prestala da ga gledam kao bivšeg partnera, već ga gledam kao svog producenta, gledam ga kao prijatelja koji tačno vidi u meni što je meni potrebno... Gledam ga kao neko ko me neće ljudski izdati bez obzira što smo pre imali drugačiju priču, kao oca mog deteta, koji je izuzetno dobar otac, ponekad sam malo ljubomorna na njihov odnos, jer je naš sin jako slab na tatu. Voli tatu najviše na svetu, ali i to je velika radost. Bitno je da sin ima odnos sa ocem, i gledam ga kao nekome kome slepo verujem kad je muzika u pitanju, kad mi kaže da postoji razlog zašto nešto ne valja - priča ona za Blic i dodaje:

- Ono što jako poštujem kod njega pusti me da kažem sve što mislim, ali opet bude po njegovom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaliopi (@kaliopi_official)

Kaliopi je otkrila i kako balansira posao i privatan život.

- Jako jednostavno. Kad uđem u kuću i kad navučem pidžamu, ili kad mi prijatelji dođu, kada uđem u kuhinju, ja sam onda Opi, a kad izađem iz toga dozvolim da Kaliopi vlada nada mnom. To su potpuno dve različite stvari, ali tačno znam gde treba da prepustim mesto Kaliopi a gde je Opi, njen intimni kutak, gde mogu da budem ono što želim da budem. Jako dobro balansiram.

(Blic)

