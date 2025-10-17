KIJANU RIVS DAO REDAK KOMENTAR O VENČANJU SA DUGOGODIŠNJOM DEVOJKOM: "Dugo se zabavljamo"

Kijanu Rivs se uvek trudio da privatni život ne izlaže javnosti

Privatni život Kijana Rivsa je u poslednje vreme sve češće komentarisan u javnosti, posebno nakon navoda da se tajno oženio svojom dugogodišnjom devojkom, Aleksandrom Grant, tokom leta. Iako su oboje od tada negirali te tvrdnje, Kijanu je dao redak komentar o spekulacijama o venčanju na premijeri svog novog filma „Sreća“ u NJujorku u ponedeljak.

- Pa, to nije bio prvi put. Već dugo se zabavljamo - našalio se za E! NJuz kada su ga pitali o glasinama o braku i objasnio da ga lažni navodi nisu iznervirali.

- Venčanje je lepa stvar. LJudi su poslali mnogo lepih poruka i slično, ali Aleksandra je jednostavno uradila divan posao obraćajući se. Hvala vam, ali evo stvarnosti.

Kijanu i Aleksandra se poznaju godinama i zajedno su sarađivali na dve umetničke knjige. „Oda sreći“ objavljena 2011. godine, a fotografska knjiga „Senke“ stigla je u prodavnice 2016. godine. Navodno su počeli da se zabavljaju 2019. godine, a debitovali su na crvenom tepihu na gala večeri LACMA Art + Film u novembru te godine.

Iako privatni život čuvaju strogo za sebe, Aleksandra je nedavno govorila o vezi sa Kijanom.

- Dobra vest o zaljubljivanju u odrasloj dobi je da sam izgradila sopstvenu karijeru do trenutka kada je moja veza počela. Osećam se veoma samopouzdano u vezi na crvenom tepihu - rekla je ona i dodala da joj je Kijanu velika inspiracija i da je jako ljubazan.

Često se mogu pročitati komentari da Aleksandra izgleda dosta starije od Kijana, iako je zapravo mlađa - 5 godina. Ipak, ovaj par se na osvrće na negativne komentare već uživa u svojoj ljubavi.