KO JE BIO SUPRUG RADE ĐURIČIN? O njemu je pričao ceo svet, a nedavno napravio film tajnom naučnom projektu koji je vodio

Rada Đuričin ga je volela sve do njegove smrti 2013. godine

Suprug Rade Đuričin bio je profesor Dragoslav Popović predvodio je grupu naučnika u Institutu za nuklearne nauke u Vinči koja je sprovodila tajni projekat u oktobru 1958. godine pri kojem bivaju izloženi smrtnonosnoj dozi zračenja nakon čega ih jugoslovenska tajna policija odvodi na lečenje u Kliniku "Kiri" u Parizu. Po uzoru na ovaj događaj je Dragan Bjelogrlić režirao film "Čuvari formule".

Nuklearna nesreća u Vinči desila se 15. oktobra 1958. godine u Institutu za nuklearne nauke u Vinči, kada je došlo do curenja radioaktivnog materijala iz prvog nuklearnog reaktora u Jugoslaviji. Za Dragoslava tvrde da je znao da napravi atomsku bombu, ali nikad to nije uradio.

Jednom prilikom je otkrila i kako su se upoznali.

- Drugarica me odvela na "žurku" kod mladog inženjera koji je odlazio na jednogodišnji obilazak nuklearnih elektrana po svetu. Godinu dana kasnije srela sam ga na ulici. Bilo je to uoči 1959. koju smo zajedno dočekali. I u martu smo se venčali! Naša ljubav trajala je 54 godine, sve do marta 2013. godine - rekla je Rada.

Kada je on preminuo Rada je bila veoma tužna i osećala se kao da je izgubila svoj životni oslonac.

- Nedostaje mi moj glavni životni oslonac, moj suprug Dragoslav. Ali, imam sina Radana i njegovu porodicu. Imam sestru Nadu, prijatelje i, što je vrlo važno, imamjoš isvoj posao. Nastavljam da živim i da dejstvujem.Najviše se ponosim svojim suprugom, najvažnijim čovekom u mom životu. Bio je izuzetna ličnost, velikog znanja i dela, i velike skromnosti - govorila je glumica.

