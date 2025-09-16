KO JE BIVŠA SUPRUGA MOMČILA OTAŠEVIĆA: Starija je od njega 9 godina, a takođe se bavi glumom (FOTO)

Jelena Perčin se nakon razvoda okrenula radu na sebi.

Momčilo je godinama bio u braku sa hrvatskom glumicom Jelenom Perčin, poznatom po svojim ulogama u serijama i filmovima u regionu. Iako su njihovo venčanje i porodični život držali daleko od očiju javnosti, otkriveno je da par ima dvoje dece – ćerku Mašu i sina Jakšu. NJihov brak bio je zanimljiv i zbog razlike u godinama – Jelena je devet godina starija od Momčila, a godinama su važili za skladan par.

Ipak, nakon više godina zajedničkog života, stigla je vest o razvodu, koju su oboje potvrdili.

Jelena je tada izjavila da „svaki razvod "grozan“ i da je tu odluku donela svesno, uz snažnu podršku bliskih prijatelja. Napomenula je i da joj je život pun ekstremnih situacija koje je naučila da preživi, te da se oslanja na veru i psihoterapiju kako bi ostala stabilna.

Perčinova se nakon razvoda okrenula radu na sebi. Otvoreno je govorila o važnosti psihoterapije, meditativne molitve i duhovnih vežbi, koje su joj, kako kaže, pomogle da oslobodi štetne obrasce ponašanja i pronađe unutrašnji mir. „Nije dobro ostati zarobljen u gubitku i razočaranju“, istakla je u jednom intervjuu.

Skandal s prisluškivanjem bacio je senku na glumca, ali i otvorio važna pitanja o granicama u odnosima, kao i o načinu na koji javne ličnosti prolaze kroz privatne lomove pod budnim okom medija.

Uprkos svemu, Jelena Perčin i Momčilo Otašević ostaju povezani kao roditelji, a njihova priča služi kao podsetnik koliko su intimni odnosi, naročito kada se prepliću sa javnim životom, često složeniji nego što deluju.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU