Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KO JE BIVŠA SUPRUGA MOMČILA OTAŠEVIĆA: Starija je od njega 9 godina, a takođe se bavi glumom (FOTO)

Jelena Perčin se nakon razvoda okrenula radu na sebi.

1758008811_Foto-Printscreen-Instagram-olicmom-perjelka.jpg
Foto: Printscreen/ Instagram - olicmom, perjelka
Oglas

Momčilo je godinama bio u braku sa hrvatskom glumicom Jelenom Perčin, poznatom po svojim ulogama u serijama i filmovima u regionu. Iako su njihovo venčanje i porodični život držali daleko od očiju javnosti, otkriveno je da par ima dvoje dece – ćerku Mašu i sina Jakšu. NJihov brak bio je zanimljiv i zbog razlike u godinama – Jelena je devet godina starija od Momčila, a godinama su važili za skladan par.

Ipak, nakon više godina zajedničkog života, stigla je vest o razvodu, koju su oboje potvrdili.

Jelena je tada izjavila da „svaki razvod "grozan“ i da je tu odluku donela svesno, uz snažnu podršku bliskih prijatelja. Napomenula je i da joj je život pun ekstremnih situacija koje je naučila da preživi, te da se oslanja na veru i psihoterapiju kako bi ostala stabilna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @perjelka

Perčinova se nakon razvoda okrenula radu na sebi. Otvoreno je govorila o važnosti psihoterapije, meditativne molitve i duhovnih vežbi, koje su joj, kako kaže, pomogle da oslobodi štetne obrasce ponašanja i pronađe unutrašnji mir. „Nije dobro ostati zarobljen u gubitku i razočaranju“, istakla je u jednom intervjuu.

Skandal s prisluškivanjem bacio je senku na glumca, ali i otvorio važna pitanja o granicama u odnosima, kao i o načinu na koji javne ličnosti prolaze kroz privatne lomove pod budnim okom medija.

Uprkos svemu, Jelena Perčin i Momčilo Otašević ostaju povezani kao roditelji, a njihova priča služi kao podsetnik koliko su intimni odnosi, naročito kada se prepliću sa javnim životom, često složeniji nego što deluju.

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas