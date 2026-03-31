KO JE NOVA LARA KROFT? Glumica iz čuvene serije dolazi na mesto Anđeline Džoli (FOTO)

Poznata video-igra dobija još jednu adaptaciju sa novom glumicom u glavnoj ulozi.

Poznata video-igra "Tomb Raider" dobiće i svoju adaptaciju u vidu serije, koja je trenutno u produkciji. 

Čuvenu junakinju velikih fizičkih sposobnosti i lepote će u novoj adaptaciji tumačiti glumica Sofi Tarner, koju gledaoci širom sveta znaju kao Sansu Starku iz "Igre prestola". 

Ranije su Laru Kroft tumačile Anđelina Džoli u dva filma, kao i Alisija Vikander u jednom.

Pored Tarnerove, u glumačkoj postavi su i Martin Bob-Semple, Sigorni Viver, Džejson Ajzaks, Džek Benon, Džon Hefrnan, Bil Patereson, Patereson Džozef, Saša Lus, Žilijet Motamed, Selija Imri i Avgust Vitgenštajn.

Sofi je u svetu Holivuda poznata i kao bivša supruga Džoa Džonasa iz benda "Džonas braders" od koga se razvela 2024. godine. 

