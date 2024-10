KO JE SUPRUGA RAFAELA NADALA? Zajedno su skoro dve decenije, a lepa Marija se iz jednog razloga retko pojavljivala na turnirima (FOTO)

Rafael Nadal je u skladnom braku sa Marijom Fransiskom Perelo sa kojom ima dvogodišnjeg sina

Rafael Nadal se danas oprostio od svoje teniske karijere. Ova vest je odjeknula u svetskim medijima, a proslavljeni teniser se oprostio od svojih navijača emotivnim snimkom i zahvalio se na podršci tokom svih ovih godina na 12 različitih jezika, među kojima je i srpski.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Hvala svima

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Nadal retko govori o svom privatnom životu, međutim on je od 2019. godine u skladnom braku sa Marijom Fransiskom Perelo. Par se venčao na Majorci, a ceremonija je izgledala kao iz bajke. Oni su se pre toga zabavljali 14 godina. Kruna njihove ljubavi je sin kog su dobili 2022. godine.

Marija je jednom prilikom govorila o tome kako joj je naporno da svog izabranika prati u stopu, pa zbog toga nismo imali priliku da je viđamo na svim turnirima koje je Rafa igrao.

- Potreban mu je prostor kada se takmiči, a sama ideja da ja čekam ceo dan da završi šta treba i šetam se naokolo me umara, to bi me gušilo. On bi morao da se brine za mene. Jednostavno ne. Ako ga pratim svuda, mislim da postoji rizik da prestanemo da se slažemo - objasnila je jednom prilikom kako funkcioniše njihova veza i zašto ih ne viđamo često u javnosti.

