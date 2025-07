KONAČNO OTKRIVENO ZAŠTO SU "UBILI" LIK DARE IZ "ŽIKINE DINASTIJE": Glumica nije žalila što je otišla, a glavni razlog je bio profesor sa Harvarda

Iako je veći deo života provela u Americi, pred kraj se vratila u Srbiju, a tada je otkrila i zašto je napustila kultni serijal koji joj je doneo slavu

Da je živa, Darinka Dara Čalenić proslavila bi 18. jula 91. rođendan.

Čuvena replika "LJubi ga majka" iz legendarne "Žikine dinastije" i danas se rado citira, a izgovorila ju je niko drugi do glumica Dara Čalenić, koju publika pamti kao neponovljivu Žikinu ženu, savršeno uklopljenu uz njegov karakter i duhovit način života. NJih dvoje činili su nezaboravan par na ekranu.

Ipak, kada je Dara odlučila da se povuče iz sveta sedme umetnosti, njen lik je naglo nestao iz serije – "ispala" je kroz prozor dok je prala prozore, u jednoj od onih tipičnih scena apsurda koje su obeležile ovaj serijal.

"Lepo mi je kada čujem da me ljudi i dalje pamte po toj ulozi. Kažu da su seriju gledali i po nekoliko puta. Bilo mi je prijatno na snimanju, osećala sam se kao kod kuće. Ali došao je trenutak da donesem odluku – suprug me je čekao u Americi, a meni popularnost više nije prijala. Na ulici me više nisu zvali imenom, već samo ‘ljubi ga majka’. Zato sam raskinula ugovor i otišla iz zemlje," ispričala je jednom prilikom Dara za Glossy.

Iako su se mnogi pitali kako je mogla da ostavi tako uspešnu karijeru zarad braka, Dara nije imala dilemu. U Americi, tačnije u Kembridžu, pronašla je mir i ispunjenje. Dane je provodila u vežbanju, odlascima u pozorišta i na koncerte, i čitanju i na putovanjima. Zime su redovno provodili na Floridi, a život je vodila daleko od kamera i reflektora.

U Beograd se sa suprugom vratila 2014. godine, gde su zajedno proveli poslednje godine njenog života.

U intervjuu za Kurir, osvrnula se na svoju odluku da napusti glumu i posveti se porodici, naglašavajući da nikada nije zažalila zbog toga.

"Nije mi žao. Otišla sam i iz 'Žikine dinastije' jer nisam živela u Srbiji. Amerika je bila zanimljiva za mene kao umetnika. Odlazila sam na izložbe, u pozorište i filmske susrete. Družili smo se s Endijem Vorholom i Lorin Bekol, a Orson Vels je često bio u našem društvu. Davno je bilo da se setim," rekla je tada nekadašnja glumica Narodnog pozorišta.

Inače, njen suprug Vladimir Vlada Petrić je bio teoretičar, istoričar i estetičar filma, a na Univerzitetu Harvard je radio kao profesor, a bio je i suosnivač Harvardskog filmskog arhiva. Petrić je bio prvi naučnik koji je stekao zvanje doktora filmologije u SAD na NJujorškom univerzitetu. Par nije imao decu.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU