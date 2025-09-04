Oglas
LEPA BRENA PROSLAVILA ROĐENJE ARIE: Isplivao snimak sa gala proslave - pevačica se umalo rasplakala kad joj je Adil zapevao na uvo (FOTO)

Lepa Brena je uživala na proslavi rođenja ćerke Aleksandre Prijović, zajedno sa Milošem Teodosićem i Jelisavetom Orašanin.

1756973440_Foto-Ataiamges.rs-M.M.-A.A.-Printscreen-Instagram-adilmaksutovic.jpg
Foto: Ataiamges.rs/ M.M./ A.A./ Printscreen/ Instagram - adilmaksutovic
Pevačica Aleksandra Prijović juče, 3. septembra, na svet je donela devojčicu, a ponosni otac Filip Živojinović organizovao je slavlje sa porodicom koje je trajalo do ranih jutarnjih sati. Dok se Aleksandra oporavlja u porodilištu, njeni najbliži okupili su se u jednom beogradskom restoranu kako bi obeležili ovaj poseban trenutak.

Sada je na društvenim mrežama objavljen snimak sa gala proslave, na kom se može videti Adil Maksutović koji peva Lepoj Breni svoj hit "Ne mogu bez tebe ja".

Foto: Printscreen/ Instagram - adilmaksutovic

Iza njih su sedeli i doskorašnji košarkaš Miloš Teodosić koji je uživao sa svojom suprugom Jelisavetom Orašanin.

Za ovu posebnu proslavu napravljene su i personalizovane majice sa natpisom: "Život nam je svega dao... Rodila se Aria", čime je dodatno ulepšana atmosfera slavlja.

(Mondo)

