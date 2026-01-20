Oglas
LEPA PEVAČICA JE SESTRA SRPSKOG VATERPOLISTE: Bodrila ga sa tribina svim srcem zajedno sa svojim bratom blizancem, poznatim Zvezdinim fudbalerom

NJen brat blizanac je fudbaler Crvene zvezde, ali mnogi ne znaju da je njen brat od ujaka, Nikola Lučić vaterpolista naše reprezentacije.

Foto: Ataimages.rs/ D.M./ Bane T.S./ Printscreen/ Instagram - viktorijaluciic
U toku je Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje se održava u Beogradu, a o uspesima Srbije ne prestaje da se priča. Pre dva dana mnogi su se pitali ko je plavuša koju je kamera snimila kako strastveno navija na utakmici Srbija - Mađarska.

Tokom uzbudljive vaterpolo utakmice Srbije i Mađarske, mlada pevačica Viktorija Lučić postala je prava zvezda.

U jednom trenutku, tokom utakmice u kojoj su delfini trijumfovali, kadar na TV-u bio je na Viktoriji koja je nosila srpsku zastavu i svim srcem navijala.

Ubrzo nakon toga, njene fotografije sa utakmice objavljene su na društvenim mrežama, a Viktorija se sada oglasila:

- Moj brat blizanac je fudbaler Crvene zvezde, ali mnogi ne znaju da je moj brat od ujaka, Nikola Lučić igra za reprezentaciju i sinoć smo svim srcem navijali za njega i njegove saigrače. Moji su svi u sportu, pa eto odatle ja na vaterpolo utakmici. Svi su mi javili da su me videli na TV-u, posle sam videla da je objavljeno i na društvenim mrežama - otkrila je za Grand.

Podsetimo, Viktorijin brat blizanac, Vladimir Lučić je fudbaler Crvene zvezde, a pevačica je nedavnotkrila kako izgleda život jednog profesionalnog sportiste.

- Ne viđam ga jer ima nekoliko treninga dnevno. Jako je napeto i teško i ko god da misli da je to lako i da se samo zarađuje, nije tako. Moraš da budeš uporan da radiš, da dođeš do nekog vrha. Zadovoljna sam i mislim da smo oboje rođeni pod srećnom zvezdom– rekla je Viktorija.

U Zvezdama Granda bila u timu Cece

Viktorija je tokom takmičenja bila u timu Svetlane Cece Ražnatović, a izborom pesama, stavom na bini kao i atraktivnim oblačenjem uspela da je skrene pažnju na sebe. Međutim, sreća je nije poslužila, pa je u prošloj sezoni ispala u polufinalu.

- Moja baka jako lepo peva, tata mi je bio harmonikaš 20 godina, ujak i danas svira i peva. U porodici su mi pola muzičari, a pola sportisti. Tata nije poznat, a ujak je i dalje na terenu. Imam brata blizanca koji je jako uspešan u sportu, u fudbalu, on igra u Crvenoj zvezdi u prvom timu. Isto je uspešan kao i ja – ispričala je Viktorija za "Grand".

(Kurir)

