"LEPO JE, ALI NIJE SRPSKO": Pevačica prokomentarisala ime koje je Prija dala ćerki

Aria spada u top 50 najčešćih imena za devojčice u Hrvatskoj, prenose hrvatski mediji, dok kod nas i nije tako često.

Foto: Ataimages.rs/ M.M./ Printscreen/ Instagram - aleksandraprijovic
Pevačica Aleksandra Prijović nedavno je na svet donela devojčicu, a čestitke sa estrade iz čitavog regiona ne prestaju da pristižu.

Među brojnima koji su joj uputili lepe reči sada se oglasila i Tanja Savić, koja nije krila oduševljenje zbog prinove u porodici Prijović - Živojinović, ali joj se ime Aria baš i nije svidelo.

Tanja je, komentarišući estradne aktuelnosti, prokomentarisala i prinovu u porodici Živojinović. Dok je čestitala srećnim roditeljima, osvrnula se i na ime koje su dali svojoj ćerki.

"Čestitam Aleksandri, deca su nešto najlepše. Lepo je ime, ali ja sam više za neka starinska. Ja bih, na primer, svojoj naslednici dala ime Alisa, Ikonija, Milica, Marija, ta stara srpska imena", izjavila je Tanja, prenosi Informer.

Pevačica je tom prilikom otkrila i svoje planove za budućnost. I ona sanja o proširenju porodice i novom domu.

"Imam puno želja. Dete još jedno, muško, žensko, šta Bog da. Da se skućim, to mi je najvažnije – da imam kuću s velikim dvorištem. Kupila sam zemljište. Radimo na tome", poručila je pevačica.

(Informer)

