LEPOTA GA JE SKUPO KOŠATALA: Ešton Kučer tvrdi da zbog izgleda nije dobio neke uloge

Popularni glumac smatra da mu je fizički izgled holivudskog lepotana uticao na karijeru...

Glumac Ešton Kučer (47), priznao je tokom panela za svoju nadolazeću FX seriju "The Beauty na New York Comic Con-u" da mu je njegov izgled doneo i prednosti, ali i ograničenja u karijeri.

Panel je vodio tvorac serije Rajan Marfi, a pored Kučera učestvovali su i glumci Evan Peters, Entoni Ramos, Rebeka Hal.

Lepota koja košta uloga

Kada ga je Marfi pitao o iskustvu igranja „smešnog superzlikovca“ u seriji, Kučer je odgovorio:

"Mislim da je svaki lik koji dobiješ donekle vezan za to kako izgledaš. To je veliki deo onoga što kao glumac unosiš u lik. Dakle, postoje uloge koje sam dobio zbog svog izgleda, ali i uloge koje nisam dobio iz istog razloga.“

Glumac je objasnio da mu je zbog njegovog urednog, izgleda često uskraćivana prilika da igra opasne likove što zna biti frustrirajuće.

Perspektiva producenta

Kučer je dodao da mu iskustvo kao producenta pomaže da shvati razloge iza pojedinih odluka o kastingu:

"Pokušavaš da ispričaš priču slikama, a te slike moraju da izazovu osećaj kod publike.“

On je napomenuo da mu serija The Beauty pruža novo iskustvo kao glumcu.

"Bez otkrivanja previše, gotovo svaki od nas ima neverovatno nijansiranu ulogu, gde na neki način igramo nešto što smo ili nismo u datom trenutku. To stvara sposobnost da utelovimo nesigurnosti koje možda imamo, skrivamo ih i guramo pod tepih, ne dozvoljavajući svetu da ih vidi.“

