LJUBAVNA PRIČA DULETA SAVIĆA I NJEGOVE SUPRUGE MARINE: Već 44 godine uživaju u skladnom braku, a evo kako je sve počelo

Marina Rajević i Dule Savić već 44 godine dokazuju da prava ljubav i porodične vrednosti ne blede. Otkrivamo kako je počela njihova priča i čime se bavi drugi sin.

Dule Savić i Marina Rajević važe za jedan od najskladnijih bračnih parova domaće javnosti, a ljubav i podrška kojom jedno drugo obasipaju, dokaz je da kada nađete pravu osobu emocije nemaju rok trajanja.

Marina i Dule iz svoje ljubavi imaju dva sina - bivšeg fudbalera Vujadina i ekonomistu Uroša. Uvek su sa ponosom pričali o svojoj porodici, a Marina je ranije otkrila i kako su se ona i Dule upoznali.

- Bili smo veoma mladi, Dušan je imao 23, a ja 18 godina. Bila sam saradnik Studija B, a Dušan je bio gost televizije. Bio je prelep mladić, ali kada su mi kazali da je fudbaler... ustuknula sam. Fudbal nikada, kao ni danas, nije bio moja pasija. Moja ljubav su bili balet i gimnastika... I sad, dok gledam Vujadina, našeg sina, koji je od oca nasledio ljubav prema sportu, nosim kameru i samo njega snimam. Akcije, i sve ostalo, publika, to me nije interesovalo, kao što me nije interesovalo ni kada je Dušan bio na vrhuncu slave. On je meni bio bitan kao čovek vredan pažnje, pravi vitez i džentlmen. Kada smo se upoznali, bilo mi je jasno da zna šta želi, i bila sam u pravu: veoma se ozbiljno potrudio da sve svoje želje ostvari. Kao rasni centarfor, fudbaler s nepogrešivim osećajem za pogodak, imao je, a i danas ima, veoma istančan osećaj za ostvarenje svih svojih snova. Života u porodici u kojoj ćemo, kasnije se i potvrdilo, negovati istinske vrednosti. I kada bih ponovo birala, verujte, isto bih izabrala - ispričala je Marina ranije za Novosti.

Kako su vrlo mladi odlučili da stupe u brak, Marina kaže da su ona i Dule sazrevali kao ličnosti, jedno uz drugo.

- Imali smo slične potrebe i interesovanja. Sedam godina smo živeli u inostranstvu, ali uvek sa zaista iskrenom željom da se vratimo u Srbiju i u njoj odgajamo svoju decu. Vratili smo se, neko kaže, u najtežim danima - devedesetih. Šta vredi da se o tome priča, istina je da danas uživamo u plodovima takvog izbora. Naši sinovi, Uroš i Vujadin, znaju ko su i odakle su. Vole Beograd i Srbiju. Nadmašuju nas polako. I, u duhu ljubavi prema otadžbini, odgajaju svoju decu. Naša kuća je, oni to znaju, čuvar uspomena, mesto okupljanja dragih ljudi, i to smo na njih preneli. Da budu, kao što smo i mi, zaljubljeni u - čovekoljublje.

Tajna kako su se za sve ove godine održali, bez afera, tračeva, Marina kaže da nije nikakva posebnost. Potrebno je tek malo mudrosti, koju ističe kao bogomdanu osobinu žena njenih sinova.

- One, uz temelje naše dece čuvaju svoje porodice. Kao što smo se od prvog susreta Dušan i ja trudili da ni u čemu ne sputavamo jedno drugo, radujući se svakom zajedničkom trenutku. Kao i nas dvoje, i naši sinovi i njihove supruge imaju slična interesovanja, pogled na život, radoznali su i žedni svakog korisnog znanja. Kao i mi, i naša deca neguju odnos prema našoj pravoslavnoj veri, našoj prošlosti, precima, zavičaju, našoj tradiciji, pismu... svemu što nas određuje kao narod.

- Porodica je utočište za sve nas, oaza ljubavi i radosti. Negujemo prijateljstva, čitamo probrane, vredne knjige, slušamo muziku koja prija sluhu i zagreva dušu. Naša porodica se, Bogu hvala, umnožava... Uroš i Vujadin su izabrali dobre, plemenite, lepe i drage žene s kojima su osnovali porodice. To smatramo najvećim uspehom. Osećamo i Dule i ja da oni neguju iste odnose, pune ljubavi i poštovanja. Kada su temelji porodice čvrsti, na njih teško mogu da utiču negativni spoljašnji uticaji. I, nema se vremena za plitka i površna dešavanja. Oni su, danas, u obavezi i odgovornosti da ispravno, u duhu svoje vere vaspitavaju svoju decu. "Tek ćete po unucima videti šta ste uradili sa decom", rekao mi je jednom profesor Vladeta Jerotić, kada sam mu kazala da smo dobili prvog unuka.

Pogledajte kako su Marina i Dule izgledali na svom venčanju:

(Lepa&Srećna)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU