Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MAJA NIKOLIĆ SE PONOVO PRIJAVILA ZA PZE: Rekorderka je u pokušajima da ode na Evroviziju, a ove godine je predala dve pesme (VIDEO)

Maja Nikolić potvrdila je da je snimila dve numere i da je uverena da će proći dalje.

1763024445_1740402050_Foto-Ataimages.rs-A.A.-Maja-Nikolic.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Maja Nikolić i dalje ne odustaje od želje da pobedi na „Pesmi za Evroviziju“ i dobije priliku da predstavlja Srbiju na ovom takmičenju. Nakon neuspeha koji je prethodno doživela, pevačica je ponovo poslala svoje pesme i odlučila da još jednom okuša sreću. Ove godine prijavila je dve numere bržeg ritma i, kako kaže, nada se najboljem ishodu.

- Znam da vas interesuje, predala sam dve brze pesme za Izbor za pesmu Evrovizije i očekujem prolazak - rekla je Maja u obraćanju na Instagramu.

Kako je dodala, ona će Novu godinu provesti u Beogradu, a na njenom nastupu će svi prisutni imati priliku da poslušaju numere.

- Ko dođe pustiću mu pesme iz telefona, ne smeju da izađu u javnost - rekla je ona.

Rekorderka u pokušajima da ode na Evroviziju

Maja je prošle godine doživela poraz na PZE sa pesmom "Žali srce moje" iako su je ljudi na društvenim mrežama masovno podržavali.

Pre toga, 2003. godine se predstavljala pesmom "Granica", dok je odmah naredne 2004. godine imala duet sa Cecom Slavković "Poslednja odbrana". Ona se 2006. godine predstavljala sa pesmom "Kad ti treba", a potom 2007. sa numerom "Ja znam da me ti ne voliš".

Ona nije odustala već je 2013. godine na Beoviziji pevala pesmu "Blagoslov", 2018. godine pesmu "Zemlja čuda".

Podsetimo, Maja je u nekoliko navrata šokirala kada je optuživala organizatore "Beovizije" da je takmičenje namešteno.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas