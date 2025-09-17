HOROR U DOMU NAJVEĆE ZVEZDE HOLIVUDA: Ogroman piton se obmotao oko njene majke i davio je - ona odbila da joj pomogne jer se dopisivala na telefonu

MARGO Robi, jedna od najpoznatijih holivudskih glumica današnjice, poznata po ulogama u filmovima "Barbie", "I, Tonya" i "Vuk sa Vol Strita", ispričala je svojevremeno zabavnu, ali i pomalo zastrašujuću anegdotu iz tinejdžerskih dana u Australiji.

Gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live!", Margo Robi je otkrila da ju je majka Sari jednom zamolila da joj pomogne da izbaci pitona iz kuće. Umesto da potrči u pomoć, mlada Margo je, kao svaka tinejdžerka tog doba, imala "važnije" prioritete – dopisivanje na MSN mesindžeru.

- Rekla sam: "Ne mogu sad, mama, pričam na MSN-u!" - kroz smeh je priznala glumica pre nekoliko godina.

Međutim, kada je nakon nekog vremena ipak otišla da vidi šta se dešava, zatekla je šokantan prizor – zmija je bila obmotana oko njene majke i pokušavala da je stegne oko vrata.

Taj događaj zauvek ju je naučio lekciji:

- Od tada, kada god bi mama rekla da pomognem sa zmijom, nisam postavljala pitanja. Samo bih ustala i uradila to - dodala je Margo u (polu)šali.

Margo Robi odrasla je u Kvinslendu, na obali Australije, okružena prirodom koja je, pored svoje lepote, često nosila i izazove – od tropskih oluja, pa sve do susreta sa zmijama i divljim životinjama. Odrastala je na farmi, gde su ona i njeni brat i sestre često pomagali majci u svakodnevnim poslovima.

Iako danas živi u Los Anđelesu i uživa status svetske filmske zvezde, Margo ne krije da joj australijsko detinjstvo znači mnogo.

Upravo zahvaljujući odrastanju „među divljinom“, kako sama kaže, naučila je da bude snalažljiva, hrabra i da se suočava sa neobičnim situacijama – poput one sa pitonom.