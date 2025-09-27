Oglas
Marija Mikić o razvodu i zdravstvenim problemima: "Vratila sam se nakon teškog perioda"

Pevačica Marija Mikić je iza sebe ostavila leto koje joj je donelo velike životne promene.

1758955543_marija_mikic_26092025_0033.JPG
Foto: ATA images/ A.A.
Marija je imala zdravstvenih problema, a u istom periodu desio se i njen razvod sa suprugom Jovanom.

- Drago mi je da sam se vratila nakon teškog perioda i zdravstveno i u životu. Dobro sam, prvenstveno zdravstveno, posle toga sve se neko stvari legle na svoje mesto. Meni je bitno da sam dobro psihički svojoj deci, svom poslu i obavezama, da sam posvećena svemu što treba da budem posvećena. Srećna sam što radim stvari što volim, a prvenstveno što sam zdrava - rekla je pevačica.

Sa bivšim sa kojim je dobila dvoje dece, sina i ćerku, je u dobrim odnosima.

- Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima decu, vraća decu, spavaju decu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir - rekla je i dodala:

- Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom devojkom. On će meni uvek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti decu na pravi put u ovo ludo vreme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje.

(Blic)

