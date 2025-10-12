MEGAN MARKL PODELILA NOVE RETKE FOTOGRAFIJE ĆERKE LILIBET: Ne može da se ne primeti njena kosa (FOTO)

Lilibet je nasledila boju kose princa Harija

Megan Markl i princ Hari uprkos tome što su sve vreme u fokusu javnosti, uspevaju da živote svoje dvoje dece zadrže maksimalno privatnim. NJihove fotografije retko kad dele na društvenim mrežama, ali je Megan sada napravila izuzetak i objavila nekoliko fotografija Lilibet koja je pre nekoliko meseci napunila četiri godine.

Na svom zvaničnom Instagram nalogu, glumica (44) podelila je simpatični snimak svoje devojčice kako trči u prostranoj porodičnoj bašti u Montesitu u Kaliforniji i novu fotografiju na kojoj se vidi njena crvena kosa.

- Svim devojkama - ovaj svet je vaš. Uradite sve što možete da zaštitite svoja prava, koristite svoj glas, podržavajte jedna drugu. Učinićemo isto za vas. To je vaše pravo i naša odgovornost. Shvatite ih! Srećan Međunarodni dan devojčica.

Za razliku od ćerkinog ružičastog izgleda, Megan je za šetnju baštom nosila belu lanenu košulju i odgovarajuće bele lanene pantalone. Bivša glumica je kosu zavezala u neurednu punđu, a njen izgled je bio naglašen crnim dizajnerskim naočarama za sunce koje je nosila na glavi.

Lilibetina kosa je baš kao i kosa njenog brata, princa Arčija, čiji su pramenovi takođe blistavo crvene boje. Princ Hari je izuzetno ponosan na riđu kosu svoje dece, naglašavajući da su nasledili "Spenserov gen".

- Spenserov gen je veoma, veoma jak. Zapravo sam na početku veze sa Megan zaista iskreno mislio da ako se ovo održi i budemo imali decu, nema šanse da će gen za riđom kosom biti uporediv sa genima moje žene, ali sam pogrešio - rekao je tokom pojavljivanja u emisiji „The Late Show“.