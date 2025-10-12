Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MEGAN MARKL PODELILA NOVE RETKE FOTOGRAFIJE ĆERKE LILIBET: Ne može da se ne primeti njena kosa (FOTO)

Lilibet je nasledila boju kose princa Harija

1760257731_profimedia-1039030880.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Megan Markl i princ Hari uprkos tome što su sve vreme u fokusu javnosti, uspevaju da živote svoje dvoje dece zadrže maksimalno privatnim. NJihove fotografije retko kad dele na društvenim mrežama, ali je Megan sada napravila izuzetak i objavila nekoliko fotografija Lilibet koja je pre nekoliko meseci napunila četiri godine. 

Na svom zvaničnom Instagram nalogu, glumica (44) podelila je simpatični snimak svoje devojčice kako trči u prostranoj porodičnoj bašti u Montesitu u Kaliforniji i novu fotografiju na kojoj se vidi njena crvena kosa.

- Svim devojkama - ovaj svet je vaš. Uradite sve što možete da zaštitite svoja prava, koristite svoj glas, podržavajte jedna drugu. Učinićemo isto za vas. To je vaše pravo i naša odgovornost. Shvatite ih! Srećan Međunarodni dan devojčica.

Za razliku od ćerkinog ružičastog izgleda, Megan je za šetnju baštom nosila belu lanenu košulju i odgovarajuće bele lanene pantalone. Bivša glumica je kosu zavezala u neurednu punđu, a njen izgled je bio naglašen crnim dizajnerskim naočarama za sunce koje je nosila na glavi.

Lilibetina kosa je baš kao i kosa njenog brata, princa Arčija, čiji su pramenovi takođe blistavo crvene boje. Princ Hari je izuzetno ponosan na riđu kosu svoje dece, naglašavajući da su nasledili "Spenserov gen". 

- Spenserov gen je veoma, veoma jak. Zapravo sam na početku veze sa Megan zaista  iskreno mislio da ako se ovo održi i budemo imali decu, nema šanse da će gen za riđom kosom biti uporediv sa genima moje žene, ali sam pogrešio - rekao je tokom pojavljivanja u emisiji „The Late Show“.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas