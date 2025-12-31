Oglas
MEL GIBSON I NJEGOVA 34 GODINE MLAĐA PARTNERKA RASKINULI: Zajedničkim saopštenjem potvrdili da su se razišli - "Blagosloveni smo prelepim sinom..."

Režiser i glumac i scenaristkinja, koji su se diskretno razdvojili pre oko godinu dana, nastaviće da zajednički odgajaju osmogodišnjeg sina Larsa.

1767168932_profimedia-1062375992.jpg
Foto: Profimedia
Mel Gibson i Rosalind Ros su se razišli nakon devet godina veze. Oni su zajedničkim saopštenjem potvrdili ljubavni krah.

"Iako je tužno završiti ovo poglavlje u našim životima, blagosloveni smo prelepim sinom i nastavićemo da budemo najbolji roditelji što možemo," naveli su Gibson i Ros u ekskluzivnoj zajedničkoj izjavi za PEOPLE.

Režiser i glumac, 69, i scenaristkinja, 35, koji su se diskretno razdvojili pre oko godinu dana, nastaviće da zajednički odgajaju osmogodišnjeg sina Larsa.

Početak veze i porodica

Par se upoznao preko zajedničkih prijatelja 2014. godine, a ubrzo su počeli da izlaze. Lars je rođen 2017. godine, samo nekoliko dana pre nego što je Gibson nominovan za Oskara za najbolju režiju za film Hacksaw Ridge.

"Šta može biti uzbudljivije od toga da slušate objavu nominacija dok držite svog novorođenog sina," rekao je Gibson tada.

Pored Larsa, Gibson ima još osam starije dece. Sa bivšom suprugom Robin Mur ima ćerku Hanu i šest odraslih sinova: Kristiana, Edvarda, Vilijama, Luisa, Mila i Tomasa, dok sa kompozitorkom i pijanistkinjom Oksanom Grigorievom, od koje se razveo 2010. godine, ima 16-godišnju ćerku Luciju.

U septembru 2024. godine, njegova dva najmlađa deteta, Lucia i Lars, pratila su ga na crvenom tepihu premijere filma Monster Summer u Los Anđelesu. U januaru 2025. Gibson i Ros su izgubili dom u Malibuu u požarima u Los Anđelesu. Glumac je tada bio van grada na snimanju, ali su porodica i njihovi ljubimci bezbedno evakuisani.

"Dobra vest je da su svi u mojoj porodici i oni koje volim dobro, svi smo srećni, zdravi i van opasnosti – to je sve što mi je zaista bitno," rekao je Gibson 9. januara u emisiji Elizabeth Vargas Reports na NewsNation-u.

(Kurir)

