MILIJARDER KOJI JE U BRAKU 24 GODINE SA ŽENOM KOJU OBOŽAVA CELA SRBIJA PRIZNAO DA JE GEJ: "Ne mogu to da objasnim ni sebi ni svetu", a evo šta kaže njegova supruga!

Milijarder priznao da je gej nakon što je 24 godine bio u braku sa čuvenom dizajnerkom

Bio je godinama u braku sa ženom da bi priznao da je gej. Otkrio je da se viđao sa muškarcima dok je bio oženjen, a onda je opisao svoju jedinu heteroseksualnu vezu u životu.

„Iako je u mom životu bilo mnogo muškaraca, postojala je samo jedna žena, a ona nije ušla u moj život sve dok nisam imao 33 godine“, napisao je milijarder eseju za New York Magazine pod naslovom „Istina o nama, nakon svih ovih godina“ uoči objavljivanja svojih memoara „Ko bi rekao“. Esej je sinoć objavljen.

Nastavio je: „Nikada nisam dovodio u pitanje osnovni autoritet svoje seksualnosti nad svojim životom (bojao sam se samo reakcije drugih).“

Beri Diler koji je u braku sa modnom dizajnerkom Dajanom fon Firstenberg od 2001. godine, prvi put otvoreno je pričao o svojim prošlim vezama sa muškarcima. NJegovo priznanje da je gej u trenu je obišlo svetske medije.

Predsednik IAC-a koji ima 83 godine, rekao je da je počeo vezu sa Dajanom koja sada ima 78 godina, nakon što su se upoznali 1974. godine, oa„nikada nije dovodio u pitanje da je njen biološki imperativ bio jednako snažan u heteroseksualnosti kao što je to bila i suprotnost“. Kada se romansa „dogodila“, njegov „prvi odgovor bio je - ko bi rekao".

Par se rastao 1981. pa su 1991. obnovili vezu. Venčali su se 2001. i nemaju zajedničku decu. Dizajnerka iz braka sa princom Egonom fon Firstenbergom ima sina Aleksandera i ćerku Tatjanu.

Diler koji je bio oženjen jedino Dajanom,- u svom eseju je dodao da je "i te kako svestan" da je njegova veza sa dizajnerkom "izazvala zbunjenost i mnoga nagađanja", aludirajući da su oni u njegovom užem krugu znali za njegove seksualne želje prema muškarcima.

"Veza koja je započela ravnodušnošću, a zatim eksplodirala u romansu prirodnu za nas kao disanje, iznenadila je nas i sve ostale. To je zaista čudo mog života", dodao je i brak opisao kao "jedinstvenu i potpunu ljubav".

"I, da, sviđali su mi se i muškarci, ali to nije bio sukob sa mojom ljubavlju prema Dajani. Ne mogu to objasniti ni sebi ni svetu". Istakao je da su on i Dajana na neki način „kosmički“ način „predodređeni jedno za drugo“.

Napisao je da se poistovećuje sa modernim pogledima na seksualne identitete, koji su „mnogo fluidniji i prirodniji, bez svih onih kruto definisanih trakaiz prošlog veka".

Portparol dizajnerke je za Page six ovako prokomentarisao esej: „Tajna poštovanja ljubavi i života je nikada ne lagati!“, citirao je tako autorku bestselera New York Times Dajanu Čemberlejn.

Nije precizirano gde je sada njihova veza, ali se zna da NIKO NIJE PODNEO ZAHTEV ZA RAZVOD.

"Beri me je bezuslovno voleo 34 godine. Ostavila sam ga i išla sam sa drugim muškarcima, ali oni su uvek na kraju bili ljubomorni na Berija a ne obrnuto“, rekla je dizajnerka 2010.

Naglasila je da je on čini srećnom i da je stub njihove porodice, kao i da ne spavaju zajedno, ali da joj se tako dopada.

(Blic Žena)