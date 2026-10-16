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"MISLILA SAM DA VIŠE NEĆU RAĐATI, A ONDA SAM SE ZALJUBILA": Anđelka iskreno drugom suprugu

Glumica Anđelka Stević Žugić danas uživa u mirnom i ispunjenom porodičnom životu sa suprugom Markom Žugićem, njihovom ćerkicom Čarnom i sinom Jakšom.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Kako je ranije otkrila, nije uvek zamišljala da će ponovo ući u brak i po drugi put postati majka, ali se sve promenilo kada je upoznala osobu sa kojom je poželela da gradi zajednički život.

O tome kako se ponovo zaljubila i kako je donela odluku o proširenju porodice, glumica je jednom prilikom govorila.

– Mislila sam da neću više rađati, a onda sam se zaljubila. U ovim godinama uopšte nije stvar u mojoj želji da se ostvarim kao majka, to sam shvatila onog trenutka kada sam pronašla osobu sa kojom sam se želela spojiti i na tom nivou. Kada sam shvatila da sa njim želim dete, sve je došlo sasvim prirodno - rekla je tada Anđelka Prpić.

Porodica danas zauzima posebno mesto u njenom životu, a Anđelka iz prvog braka ima i sina Jakšu, koji ima 14 godina, dok iz drugog ima ćerku Čarnu.

O majčinstvu: "Ne može se unapred naučiti"

Podsetimo, Anđelka je gostovala nedavno u hrvatskoj emisiji "Nedjeljom u 2", gde je govorila o roditeljstvu.

- Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasne smernice - kaže Anđelka, naglašavajući da se najviše oslanja na vlastiti osećaj. Kroz šalu priznaje i da joj ponekad nedostaje odlučnosti.

Ona je nedavno govorila i o svakodnevnici i životu kojim je, kako ističe, zadovoljna.

- Lepo mi je u mom životu, u mojoj svakodnevici. Divno je kad shvatiš da, bez obzira na to gde si skrenuo, imaš pravo da uključiš sva četiri žmigavca, da ubaciš u rikverc, da kreneš da izlaziš iz te uličice… Ima vozača koji će ti trubiti, jer su nervozni, ima i onih kojima nije teško da sačekaju, a u suštini, sve je do tebe. Ako ti u ‘taj auto’ sedneš otvoren i rešen da vidiš lepšu stranu svega, onda te neće mnogo potresti ostali vozači. Kad si ti napet, onda te poremeti čak i obično odsustvo ljubaznosti. Sve kreće od nas - rekla je Anđelka.

(Blic)

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