"Moja žena će to mrzeti": Džordž Kluni iskreno o promeni izgleda (FOTO)

Glumac (63) primećen je ove nedelje kako ulazi u pozorište na Brodveju, gde igra u predstavi Laku noć i srećno. Predstava je zasnovana na njegovom istoimenom filmu iz 2005. koji je ranije napisao, režirao i u kojem je glumio. Za ulogu je Džordž morao da se malo podmladi, što je podrazumevalo farbanje sede kose po kojoj je prepoznatljiv.

Kako je rekao, njegova supruga Amal Kluni (47) i deca, blizanci Aleksandar i Ela (7), nisu oduševljeni njegovim novim izgledom.

George Clooney showed off his new hair color Tuesday after he admitted that his wife, Amal Clooney, was “going to hate” his new look. 💀 📸: BACKGRID pic.twitter.com/ZypIdd8b1B