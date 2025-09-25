NAOMI KEMBEL U RETKOM INTERVJUU O DECI: Dobila je ih preko surogat majke i od tada sve drži u tajnosti

Naomi Kembel ovih dana ne hoda modnim pistama, već je fokusirana na majčinstvo.

Manekenka poznata po tome što decenijama dominira modnim pistama, sada ima drugačiji način života:

- Ja sam samo mama. Tako danas nekako razmišljam o sebi“, rekla je u novoj kampanji, još jednom prekidajući tradiciju sa svetom mode.

Pedesetpetogodišnja majka dvoje dece glumi u kratkom filmu kreiranom sa modnim dizajnerom Toluom Kokerom za kolekciju proleće 2026, a projekat je fokusiran na majčinstvo i Afroamerikanke u svetu mode.

U dvoipominutnom prilogu, Naomi govori o odgajanju sina i ćerke, oboje rođenih preko surogat majke 2021. i 2023. godine. Iako drži njihova imena u tajnosti, deli retke uvide u svoj roditeljski stil i vrednosti.

- Sa svojom decom sam zabavna, ali sam odmerena u smislu discipline i moralnog standarda načina na koji sam odgajana u zapadnoindijskom jamajčanskom domaćinstvu. Zatičem sebe kako govorim stvari koje bi mi rekla moja baka - počinje priču Naomi, prenosi Hola, i nastavlja:

- Oni koji me poznaju znaju da sam više od svega na svetu želela da budem majka.

Kembel je iznenadila javnost 2021. godine kada je na naslovnoj strani britanskog Voga otkrila da je postala mama. U retkom intervjuu u to vreme, rekla je:

- Oduvek sam znala da ću jednog dana biti majka, to je najveća radost koju sam ikada mogla da zamislim. Srećna sam što je imam. Nije usvojena. Ona je moje dete.

Manekenka je držala trudnoću u tajnosti, deleći da je samo nekoliko bliskih prijatelja znalo.

- Mogu na prste jedne ruke da nabrojim ljude koji su znali da je čekam - rekla je tada.

NJenoj ćerki se pridružio mlađi brat 2023. godine, a Kembel ostaje veoma privatna u vezi sa njihovim imenima i ličnim životima.

- Nikada nisam tražila oca za svoju decu. Ja sam samohrana majka samohrane majke.

