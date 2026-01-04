NAŠA PEVAČICA SE UDALA ZA 30 GODINA STARIJEG KOMPOZITORA: NJen suprug demantovao navode da je sa njim zbog novca

Steva Simeunović je oštro demantovao glasine da se Zorana udala zbog novca.

Pevačica Zorana Simeunović (32) u braku je sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem, sa kojim ima ćerkicu. On je sada pričao o njihovoj ljubavi i priznao sa čime se sve pevačica suočila zbog braka sa njim.

Bilo je i priča da se Zorana udala zbog para, što je Steva sada to oštro demantovao.

- Kad čuješ ono "udala se zbog para". Znaš ti koliko nju to zanima. Strašno je kada ti non stop to pričaju, ona je zbog toga patila jer to nije istina. Mogla je i da se uda za pradedu, kakve veze ima. LJudi mogu da misle samo ružno, što ne kažu da se udala iz ljubavi, u čemu je problem. Zašto uvek gledamo da kažemo nešto što je loše? Žao mi je bilo kad mi je rekla "bila sam bez dinara i sedela sam na klupi ispred hotela". Mnogo je volim, govorim joj to stalno - rekao je on za "Hype".

Zbog uređenja stana ne žive zajedno

Pevačica je nedavno priznala da trenutno ne živi u istom stanu sa suprugom.

- Čekamo da se završi uređnje stana i pločice, pa ćemo živeti zajedno. Sada se jako malo viđamo, u maju bi trebalo da počnemo da živimo zajedno. Želim da Jovana ima nekog, ne želim da sutra kad padnem na postelju moje dete nema koga da pozove i požali se, bilo brata ili sestru. Tačno je da ima polubrata i polusestru preko Steve, ali oni su stariji od nje, to je druga generacija - kaže Zorana.

