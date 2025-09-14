NAŠA POZNATA GLUMICA JE ĆERKA OLGE I PELETA: Kada je došla na prijemni za FDU, njen otac je samo izašao iz prostorije (FOTO)

Iako mnogi primećuju da fizički podseća na majku, Olgu Odanović, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu, Draganu Petroviću Peletu.

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele već godinama važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova kod nas. NJihova ljubavna priča krunisana je dvoje dece – sinom Jakovom i ćerkom Lenkom, koja je odlučila da krene putem svojih roditelja.

Lenku Petrović publika je upoznala kroz seriju Preživeti Beograd, gde je odmah privukla pažnju svojom ulogom.

Iako mnogi primećuju da fizički podseća na majku, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu. Lenka ne krije da joj saveti roditelja znače mnogo, a u jednom intervjuu ispričala je i simpatičnu anegdotu – kada je polagala prijemni ispit, Pele je izašao iz prostorije čim ju je ugledao, da joj ne bi pravio dodatni pritisak.

"To je bilo jako zanimljivo, jer nisam imala pojma ni gde sam, iako sam mislila da znam. Prolazi se kroz dugačak hodnik i ništa nisam videla. Ušla sam i rekla: 'Dobar dan', a samo sam čula 'doviđenja'. Shvatila sam to kao nešto što je trebalo da se desi i bilo mi je lakše. Pomislila sam - on je izašao, sad mogu da se razludim. Ranije me nije video na sceni", priznala je, pa otkrila i kako su reagovali kada im je saopštila da želi da se bavi glumom.

"Nisu mogli da poveruju. Olga je rekla: 'Idi, idi, probaj. Ne znam, probaj, mislim, ti nikad to nisi radila, ali probaj', a tata je bio u fazonu: 'Ti se stidiš, ne znam, ti se mnogo stidiš'. Baš su bili iznenađeni. Želela sam da ja budem sigurna šta hoću, da se sama spremim za prijemni, pa da im kažem", rekla je svojevremeno.

