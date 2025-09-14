Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAŠA POZNATA GLUMICA JE ĆERKA OLGE I PELETA: Kada je došla na prijemni za FDU, njen otac je samo izašao iz prostorije (FOTO)

Iako mnogi primećuju da fizički podseća na majku, Olgu Odanović, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu, Draganu Petroviću Peletu.

1757831743_1729589657_Foto-N.Fific.jpg
Foto: N. Fifić
Oglas

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele već godinama važe za jedan od najskladnijih glumačkih parova kod nas. NJihova ljubavna priča krunisana je dvoje dece – sinom Jakovom i ćerkom Lenkom, koja je odlučila da krene putem svojih roditelja.

Lenku Petrović publika je upoznala kroz seriju Preživeti Beograd, gde je odmah privukla pažnju svojom ulogom.

Iako mnogi primećuju da fizički podseća na majku, ona sama kaže da je po karakteru ipak bliža ocu. Lenka ne krije da joj saveti roditelja znače mnogo, a u jednom intervjuu ispričala je i simpatičnu anegdotu – kada je polagala prijemni ispit, Pele je izašao iz prostorije čim ju je ugledao, da joj ne bi pravio dodatni pritisak.

"To je bilo jako zanimljivo, jer nisam imala pojma ni gde sam, iako sam mislila da znam. Prolazi se kroz dugačak hodnik i ništa nisam videla. Ušla sam i rekla: 'Dobar dan', a samo sam čula 'doviđenja'. Shvatila sam to kao nešto što je trebalo da se desi i bilo mi je lakše. Pomislila sam - on je izašao, sad mogu da se razludim. Ranije me nije video na sceni", priznala je, pa otkrila i kako su reagovali kada im je saopštila da želi da se bavi glumom.

"Nisu mogli da poveruju. Olga je rekla: 'Idi, idi, probaj. Ne znam, probaj, mislim, ti nikad to nisi radila, ali probaj', a tata je bio u fazonu: 'Ti se stidiš, ne znam, ti se mnogo stidiš'. Baš su bili iznenađeni. Želela sam da ja budem sigurna šta hoću, da se sama spremim za prijemni, pa da im kažem", rekla je svojevremeno.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas