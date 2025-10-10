NAŠAO PRAVU LJUBAV, ODIGRAO ULOGU ŽIVOTA, PA ZAVRŠIO U INVALIDSKIM KOLICIMA: Nije hteo da živi nakon nesreće, ovih 7 reči supruge su ga spasile

Kristofer Riv ostaće zauvek upamćen po ulozi Supermena, a njegov život podseća na pravu filmsku priču.

Američki glumac, režiser i scenarista Kristofer Riv, poznat po ulozi Supermena, preminuo je na današnji dan, 10. oktobra pre 21 godinu. Njegova životna priča obuhvatala je ljubav, tragediju i borbu. Ali, nakon tragićne nesreće koja ga je ostavila paralizovanim usled pada sa konja, Kristofer više nije imao volju za životom.

Ljubav na prvi pogled

Njegova ljubavna priča sa glumicom Dejnom ostala je upamćena kao jedna od najlepših, ali i najtužnijih u Holivuda. Kristofer je prvi put primetio Dejnu na sceni kada je imala 26 godina, a on devet godina više. Njihova ljubav počela je kao scenario iz filma, sa Kristoferom koji je bio neodoljiv zavodnik, a Dejna je sa njim doživela bajkovitu romansu.

Buran početak braka

Iako su oboje uživali u romansi, prve nesuglasice su se javile kada su počeli da razmišljaju o braku. Kristofer, koji nije verovao u brak zbog iskustva svojih roditelja i Dejna, čija je roditeljska ljubavna priča bila uzor, imali su različite stavove o zajedničkoj budućnosti. Dejna je ubrzo ostala u drugom stanju i nakon srećnih vesti da će postati roditelji, par je četvorogodišnju vezu krunisao brakom 1992. godine. Glumica je u junu iste godine donela na svet dečaka Vilijama.

Prokletstvo Supermena

Kristofer je bio vema tražen glumac. Nakon što je završio renomirani "Julliard", ostvario je više uloga u pozorištu i na malim ekranima, pre nego što je 1978. postao najpoznatiji Supermen svih vremena i to u tri nastavka ovog ostvarenja. Upravo u to vreme počele su da kruže glasine o "prokletsvu Supermena", budući da je Džordž Rivas drugi glumac koji je tumačio lik Supermena u dva serijala, pronađen ubijen, a prvi, Kirk Elin, je skončao u bedi i sa Alchajmerom.

Tragedija promenila sve

Porodica se suočila sa ogromnom tragedijom kada je Kristofer doživeo tešku povredu kičme prilikom jahanja, ostavši paralizovan od vrata naniže.Glumac je 80-tih godina za potrebe snimanja filma o Ani Karenjini morao da savlada jahanje. Postao je veliki zaljubljenik u ovaj sport, pa je odlučio da se oproba i u takmičenjima. Nije ni slutio da će 1995. doživeti koban trenutak.

Kristoferov konj naglo je stao pred jednom od prepreka i iznenada zbacio glumca sa sedla. Lekari su jedva uspeli da Kristoferu spasu život. Metalnom šipkom od titana povezali su mu lobanju sa ostatkom tela. Riv je od tada ostao paralizovan od vrata naniže, a bez aparata nije mogao da diše.

Glumac je otkrio 7 reči njegove supruge Dejne Riv, koje su mu promenile pogled na ovu tešku situaciju:

"Uništio sam ne samo svoj život već i svih oko sebe. Neću više moći da plivam, jedrim, bacim lopticu Vilu. Neću moći da vodim ljubav sa Dejnom. Možda bi trebalo da me putimo da idem..." govorio je Riv tada. "A ona je zatim izgovorila reči koje su mi spasile život: 'Ti si dalje ti. I ja te volim.'"

Borba za život

Iako je glumac razmišljao o samoubistvu nakon nezgode, Dejna mu je dala snagu i volju za životom. Njih dvoje su se zajedno suočili sa nepredvidivim životom, a Dejna je bila njegova najveća podrška, nagovarajući ga da se prilagodi novonastaloj situaciji i pronađe smisao.

Kristofer i Dejna su nakon tragedije pronašli utehu u humanitarnom radu, skupljajući donacije za pronalazak leka za paralizu. Njihova borba za poboljšanje života osoba sa sličnim povredama postala je njihova nova svrha. Iako su oboje preminuli, Kristofer od srčanog udara 2004. godine, a Dejna od raka pluća 2006. godine, njihov sin Vilijam nastavio je njihovu humanitarnu misiju.

