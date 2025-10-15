NATAŠA BEKVALAC ODGOVORILA NA INTIMNA PITANJA SVOJIH PRATIOCA: Bila u vezi sa poznatim muškarcem, izdržavala partnera, jednu stvar najteže podnela

Navela je da bi želela duet sa Dinom Merlinom i da razvod od Danila Ikodinovića je najteže podnela.

Nataša Bekvalac je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama i tom prilikom otkrila da je bila u vezi sa poznatim muškarcem, međutim javnost nikada nije saznala za to.

Nataša je, naime, odgovara na pitanja o bivšima, svom ljubavnom životu i koleginicama sa estrade:

Koji tvoj bivši bi najviše patio ako bi ga skroz izbrisala iz sećanja?

- Svi bi jako patili.

Da li je bilo pokušaja pomirenja nako razvoda i na čiju inicijativu?

- Nikada nije bilo.

Da li si izdržavala nekog partnera?

- Da.

Da li si bila nekad u vezi sa nekim poznatim muškarcem, a da javnost nikad za to nije saznala?

- Da.

Da li postoji neki kolega sa kojim ti je duet neostvarena želja?

- Da, sa Dinom Merlinom.

Želi Pavla Mensura za zeta

Kog poznatog muškarca bi prohvatila za zeta i smatrala ga idealnim za Hanu?

- Ja sam umetnička duša, pa bih volela možda da bude neki glumac, recimo Pavle Mensur, on mi je jako interesantan.

Koju svoju pesmu bi volela da nikad nisi snimila?

- Crtu.

Koji razvod si najteže podnela?

- Najteže sam podnela razvod od Danila.

Navedi pet stvari koje bi svako trebalo da odradi posle razvoda.

- Da se dobro okupa i isfenira. Drugo da čim pre potraži pomoć psihologa ili psihijatra. Treće da sve zajedničke stvari skloni. Četiri da se posveti svim svojim stvarima koje nije mogla da radi dok je bila u baku, ako postoje deca da se maksimlno posveti deci. Samo kada je mama dobro, deca su dobro.

U koju svoju koleginicu imaš najviše poverenja i sa kojom možeš da podeliš sve tajne?

- Mislim da bih Mariji Šerifović mogla da kažem sve, mislim da je ona osoba koja bi mene muški držala.

Maja Ognjenović reagovala zbog Nataše Bekvalac

Podsetimo, u emisiji je Nataša Bekvalac je otkrila da je poslala poruku bivšem mužu Danilu Ikodinoviću nakon što se razveo i tom prilikom se našalila, a njegova bivša supruga Maja Ognjenović je odmah reagovala na njenu izjavu.

Naime, Nataša Bekvalac je prokomentarisala razvod njenog bivšeg muža Danila Ikodinovića i Maje Ognjenović, te u šali rekla da mu je poslala poruku.

- Ne radujem se razvodu, ali drago mi je što smo 1:1, odnosno 3:3, nismo se čuli tim povodom. Naša komunikacija je vezana za ćerku. Poslala sam mu poruku, odgovorio mi je ha "ha ha". Ne mogu da kažem šta sam napisala, on se ljuti. Hoće da sačuva te stvari za sebe, ja sam transparentna, šalila se Nataša Bekvalac u "Amidži šou", međutim Maja Ognjenović nije to shvatila kao šalu, te se odmah oglasila na Instagramu.

