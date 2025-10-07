Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NEOBIČNA PRIČA O TIJARI KEJT MIDLTON: Nije želela da je nosi, a evo šta je umesto nje želela da ima u kosi

Kejt Midlton je blistala na svom venčanju 29. aprila 2011. godine, ali malo ko zna da kraljevska tijara koju je nosila nije uopšte bila njen prvi izbor.

1759825194_1745917523_1742822444_Foto-Profimedia-Kejt-i-vilijam-svadba--1-.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Kada se pre 14 godina pojavila na svom venčanju, Kejt Midlton je ukrala sve poglede i bilo je jasno ko je buduća kraljica.

Nosila je venčanicu koju je dizajnirala Sara Barton, a koja se sastojala iz uklopljene bele haljine sa V izrezom sa čipkom dugih rukava, a koja je mnoge po kroju i elegancije podsetila na čuvenu venčanicu Grejs Keli.

Tog 29. aprila 2011. godine Kejt Midlton je očarala svojom pojavom i svaki detalj je imao svoju simboliku.

Na kraljevskom venčanju, Kejt je nosila zadivljujuću tijaru "Cartier Halo", ali je izgleda malo falilo da je ne nosi uopšte zapravo da se odluči za nešto sasvim drugo.

To nije bio njen prvi izbor, a pojedini izvori su pričali da je Kejt želela da nosi pomalo netradicionalnu "cvetnu krunu" po uzoru na svoju majku. Kerol Midlton je 1980. godine prilikom udaje za Kejtinog oca, Majkla nosila cveće u kosi i tako je isto želela i Kejt.

Međutim, ipak se odlučila za tijaru, ali iako su mnogi mislili da će nositi tijaru princeze Dajane to se nije dogodilo. Pre svega jer to nije kraljevska tijara. Pa je kao "nešto pozajmljeno", Kejt Midlton nosila Kartijeovu tijaru "Halo" koju je pozajmila od kraljice Elizabete Druge.

Ova tijara je napravljena 1936. godine i kupio ju je otac pokojne kraljice za svoju suprugu i to tri nedelje pre nego što će naslediti svog brata, kralja Edvarda VIII na mestu kralja.

Ovu tijaru koja je sadržala 739 brilijantno brušenih dijamanata i 149 baget dijamanata, tadašnjoj princezi Elizabeti poklonila je njena majka za 18. rođendan.

A što se tiče cveća u kosi, ono je i dalje bilo deo Kejtinog velikog dana, jer su ih u kosi nosile njene deveruše.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas