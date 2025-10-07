NEOBIČNA PRIČA O TIJARI KEJT MIDLTON: Nije želela da je nosi, a evo šta je umesto nje želela da ima u kosi

Kejt Midlton je blistala na svom venčanju 29. aprila 2011. godine, ali malo ko zna da kraljevska tijara koju je nosila nije uopšte bila njen prvi izbor.

Kada se pre 14 godina pojavila na svom venčanju, Kejt Midlton je ukrala sve poglede i bilo je jasno ko je buduća kraljica.

Nosila je venčanicu koju je dizajnirala Sara Barton, a koja se sastojala iz uklopljene bele haljine sa V izrezom sa čipkom dugih rukava, a koja je mnoge po kroju i elegancije podsetila na čuvenu venčanicu Grejs Keli.

Tog 29. aprila 2011. godine Kejt Midlton je očarala svojom pojavom i svaki detalj je imao svoju simboliku.

Na kraljevskom venčanju, Kejt je nosila zadivljujuću tijaru "Cartier Halo", ali je izgleda malo falilo da je ne nosi uopšte zapravo da se odluči za nešto sasvim drugo.

To nije bio njen prvi izbor, a pojedini izvori su pričali da je Kejt želela da nosi pomalo netradicionalnu "cvetnu krunu" po uzoru na svoju majku. Kerol Midlton je 1980. godine prilikom udaje za Kejtinog oca, Majkla nosila cveće u kosi i tako je isto želela i Kejt.

Međutim, ipak se odlučila za tijaru, ali iako su mnogi mislili da će nositi tijaru princeze Dajane to se nije dogodilo. Pre svega jer to nije kraljevska tijara. Pa je kao "nešto pozajmljeno", Kejt Midlton nosila Kartijeovu tijaru "Halo" koju je pozajmila od kraljice Elizabete Druge.

Ova tijara je napravljena 1936. godine i kupio ju je otac pokojne kraljice za svoju suprugu i to tri nedelje pre nego što će naslediti svog brata, kralja Edvarda VIII na mestu kralja.

Ovu tijaru koja je sadržala 739 brilijantno brušenih dijamanata i 149 baget dijamanata, tadašnjoj princezi Elizabeti poklonila je njena majka za 18. rođendan.

A što se tiče cveća u kosi, ono je i dalje bilo deo Kejtinog velikog dana, jer su ih u kosi nosile njene deveruše.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU