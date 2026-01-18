"NIJE BILA SA BEBOM, JA SAM JE HRANIO": Husa se razveo od žene posle 11 godina braka, pa zaveo 21. godinu mlađu

Beba je bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street", a sa Husom je godinama bila u vezi, a potom i u 11 godina dugom braku u kojem su dobili dete.

Husein Alijević Husa, nekadašnji frontmen grupe "Beat Street", koja je devedesetih godina bila veoma popularna sada je progovorio o svojoj bivšoj ženi. Beba je bila pevačica i koreograf grupe "Beat Street", a sa Husom je godinama bila u vezi, a potom i u 11 godina dugom braku u kojem su dobili dete.

Alijević je sada otkrio šta se dešavalo kada su dobili dete.

- Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno, ali opet i normalnost je fleksibilna stvar. Ona je na neki način vodila svoj posao, plesna škola je njen posao. Ona je imala osećaj odgovornosti da tamo treba da bude 15 sati, a ako je tamo 15 sati, onda 15 sati nije sa svojom bebom od 9 meseci. Ja sam hranio dete sa flašicom. Bio sam u fazonu sad da me zovu iz Holivuda da idem da pevam u Los Anđelesu ne zanima me. Jedino što me zanima je dete - pričao je Husa, a na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je bio u braku sa Bebom i da li je to prevara imao je precizan odgovor.

- Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu. Da li sam ostavio svoju prvu suprugu zbog druge - moj odgovor je ne. Ja sam bio spreman u nekoj svojoj ludoj glavi u tim momentima, ti momenti su trajali 4 godine, gde ja odlazim zato što stvari nisu dobre. Ja odlazim, a ne odem, zato što sam 10 godina želeo dete.

Oženjen 21. godina mlađom Andreom

Inače, Husa je jednom prilikom govorio o braku sa njom i istakao im razlika u godinama nikada nije smetala.

"Mi još uvek ne shvatamo kolika je razlika među nama, a nadam se da nikad nećemo ni shvatiti. Komentara je uvek bilo na taj račun, ali na prvu loptu su nas prihvatili svi, naše porodice su se odmah složile, a to nam je bilo najvažnije", otkrio je Husa i dodao:

"Ja sam pre Andree bio sa svojim vršnjakinjama i s njima nisam imao tu komunikaciju i širinu, najbitnije je da se ljudi nađu", ističe Husa.

"Ima ljubomore"

Ipak, kako je priznao, ljubomora je prisutna.

- Mora malo ljubomore da ima, a ako prevlada nije dobro, ali kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku vezu. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više. Imam sreće što imam tamniji ten, pa se nekada i ne vidi.

