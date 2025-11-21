Oglas
NIKOLINA KOVAČ I SAŠA KAPOR OTKRILI POL DETETA: Emotivan trenutak za celu porodicu

Pevačica Nikolina Kovač čeka treće dete sa kolegom Sašom Kaporom.

Foto: Ata images/ M.T.
Nikolina je u sedmom mesecu trudnoće, a sada su njih dvoje porodično otkrili pol bebe.

Naime, par je napravio proslavu i tom prlikom su objavili da čekaju dečaka.

Nakon srećnih vesti, porodica se grlila i ljubila.

"Teško podnela smrt Halida Bešlića"

"Život je surov i moramo da prihvatimo odlaske ljudi, teško je i strašno, ali čovek mora da se fokusira na lepe stvari. Ja verujem da sam zaštićena, jer verujem da se u životu sve posloži onako kako zaslužuješ. Ne prihvatam to, smatram da je i dalje sa nama" - rekla je Nikolina.

"Potrebna mi je nova dimenzija ljubavi"

- Iskreno, presrećna sam. Ne mogu reći da je neočekivano, ali u pravom trenutku je. Potrebna mi je neka nova dimenzija ljubavi - kazala je Nikolina o drugom stanju.

- Krila sam trudnoću, iako mislim da to nije moguće, ali mislim da treba čovek prvo da bude siguran pa tek onda da podeli te vesti. Imala sam velike mučnine i nije mi bilo do života u nekim trenucima - dodala nam je ona nedavno.

(Blic)

