NOVA FOTOGRAFIJA EMINE JAHOVIĆ ZAPREPASTILA JAVNOST: Svi pričaju da ne liči na sebe!

Atraktivna pevačica Emina Jahović na meti komentara na društenim mrežama
Pevačica Emina Jahović karijeru je počela 2002. godine, kada je objavila svoj prvi album "Tačka". Usledeli su novi albumi i transformacije pevačice koje su neretko bile u centru pažnje medija.
Mediji je tokom godina nisu štedeli kada je reč o plastičnim intervencijama, pa su nakon njenih izjava o prirodnoj lepoti i zdravom životu "podsećali" da je uradila operaciju nosa nakon objavljivanja prvog albuma, a nova slika na društvenim mrežama, nastala nedavno, ponovo je pokrenula lavinu.
Emina se na jednom događaju pojavila u izazovnoj odevnoj kombinaciji, ali svi na društvenoj mreži X su komentarisali njeno lice.
Pojedini navode da su za njen drugačiji izgled zadužene šiške, drugi su jednostavno napisali da "nema više 20 godina kao na početku karijere", a treći spominju filere i daju savet da "šta god je radila od korekcija, mora da prestane odmah".
Ovo je ta slika:
Ovo je ta slika:
Šta joj se desilo?😳 pic.twitter.com/hKdTPksnVq— Katarina Petrovic (@petrovickaca23) October 29, 2025
(Mondo)
