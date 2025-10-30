Oglas
NOVA FOTOGRAFIJA EMINE JAHOVIĆ ZAPREPASTILA JAVNOST: Svi pričaju da ne liči na sebe!

Atraktivna pevačica Emina Jahović na meti komentara na društenim mrežama

1761819571_emina_jahovic_15102025_0039.JPG
Foto: ATA/AA
Pevačica Emina Jahović karijeru je počela 2002. godine, kada je objavila svoj prvi album "Tačka". Usledeli su novi albumi i transformacije pevačice koje su neretko bile u centru pažnje medija.

Mediji je tokom godina nisu štedeli kada je reč o plastičnim intervencijama, pa su nakon njenih izjava o prirodnoj lepoti i zdravom životu "podsećali" da je uradila operaciju nosa nakon objavljivanja prvog albuma, a nova slika na društvenim mrežama, nastala nedavno, ponovo je pokrenula lavinu.

Emina se na jednom događaju pojavila u izazovnoj odevnoj kombinaciji, ali svi na društvenoj mreži X su komentarisali njeno lice.

Pojedini navode da su za njen drugačiji izgled zadužene šiške, drugi su jednostavno napisali da "nema više 20 godina kao na početku karijere", a treći spominju filere i daju savet da "šta god je radila od korekcija, mora da prestane odmah".

Ovo je ta slika:

(Mondo)

