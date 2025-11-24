Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OBOŽAVATELJKA MU IŠČUPALA DREDOVE: Leni Kravic doživeo veliku neprijatnost - oglasio se odmah posle incidenta

Tokom nastupa u sklopu turneje Blue Electric Light, jedna preterano euforična obožavateljka uspela je da – iščupa četiri dreda sa glave muzičaru Leniju Kravicu.

1763991499_Foto-Profimedia-Leni-Kravic.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Leni Kravic doživeo je neprijatan i prilično šokantan trenutak na svom poslednjem koncertu u Brizbejnu u Australiji. Tokom nastupa u sklopu turneje Blue Electric Light, u petak 21. novembra, jedna preterano euforična obožavateljka uspela je da mu – iščupa četiri dreda sa glave!

O incidentu je 61-godišnji muzičar progovorio u videu na Instagramu, još uvek vidno iznenađen onim što se dogodilo.

"Znaš li koliko jako moraš da povučeš?"

"Brizbejn, to je bilo ludo. Zaista ludo", rekao je Kravic u videu koji je objavio nakon koncerta. "Kad sam izašao da izvedem Let Love Rule, jedna veoma, veoma uzbuđena mlada dama iščupala mi je četiri dreda sa zadnje strane glave."

Istakao je koliko je taj potez morao biti snažan: "Znaš li koliko moraš da povučeš da bi mi ih stvarno iščupala? Joj, dušo..."

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas