OBRT U SLUČAJU PRELJUBE KOJU JE GLEDAO CEO SVET: LJubavnica podnela zahtev za razvod, pa njen muž otkrio istinu

Prema sudskim dokumentima, Kristin je 13. avgusta podnela zahtev za razvod na sudu u Portsmutu, u NJu Hempširu

Foto: Printscreen/ X - Ghar Ke Kalesh
Suprug Kristin Kabot, bivše izvršne direktorke ljudskih resursa u kompaniji Astronomer, tvrdi da su se on i njegova supruga rastali nedeljama pre nego što je ona snimljena u prisnom zagrljaju tadašnjeg direktora Endija Bajrona na koncertu benda Coldplay u Bostonu.

Endru Kabot, direktor Privateer Ruma, od kog je Kristin zatražila razvod prošlog meseca, poručio je u saopštenju da su se on i Kristin "privatno i prijateljski razišli" nekoliko nedelja pre koncerta.

"Odluka o razvodu bila je već u toku pre tog događaja", dodao je portparol porodice. "Endru se nada da će javna potvrda razvoda zatvoriti spekulacije i omogućiti porodici privatnost koju cene", dodaje se, prenosi People.

Prema sudskim dokumentima, Kristin je 13. avgusta podnela zahtev za razvod na sudu u Portsmutu, u NJu Hempširu. Par je živeo zajedno u Raju, a u maju je na Fejsbuku objavljena fotografija na kojoj Kristin nosi veliki venčani prsten i pozira uz supruga i dvoje dece.

 

Skandal je postao još sočniji u stranim medijima kada se oglasila Endruova bivša supruga Džulija, od koje se razveo 2018. godine. "Odmah nakon što se pojavio snimak, Endru mi je poručio: ‘NJen život više nema veze sa mnom.‘ Rekao je da su razdvojeni", izjavila je Džulija za Daily Mail. Dodala je i kako ga lično ne smatra "dobrom osobom", te da su joj mnogi pisali poruke s jednom rečju - "karma".

Podsetimo, Kristin Kabot (52) i Endi Bajron (50) podneli su ostavke u Astronomeru nakon što su postali viralni na društvenim mrežama. NJihov prisan trenutak snimila je "kiss-cam" kamera na koncertu, a njihove reakcije su postale hit: Bajron je u panici sagnuo glavu, dok se Kristin okrenula jer joj je vidno bilo neprijatno.

Frontmen Coldplay-a Kris Martin našalio se s bine: "Ili imaju aferu ili su samo jako stidljivi."

Kasnije je otkriveno da su oboje bili u braku. Bajron je bio u braku s Megan Kerigan Bajron, koja je napustila njihov zajednički dom i privremeno se povukla u porodičnu vilu u Mejneu.

(Kurir)

