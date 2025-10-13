OBUKLA KREACIJU SRPSKE DIZAJNERKE I POVELA MLAĐANOG DEČKA: Ko je 21 godinu mlađi partner Marine Abramović?

Marina i njen izabranik su zajedno 9 godina i savršeno funkcionišu.

Najpoznatija umetnica performansa Marina Abramović više od pet decenija pomera granice umetnosti kroz kontroverzne perfomanse. NJen život privlači dosta pažnje, kao i sve što je vezano za nju.

Ona se nedavno pojavila na otvaranju umetničke galerije Saatchi Yates u Londonu, a zablistala je u kreaciji srpske dizajnere Roksande Ilinčić, koja se sastojala od svilenkaste košulje-haljine sa upečatljivom kragnom i bojama koje se prelivaju.

Izlazak udvoje

Preko toga je obukla crni kaput, a haljinu je iskombinovala sa elegantnim crnim cipelama i torbama.

Svedena šminka i frizura su se savršeno uklopile u ovu naizgled jednostavnu elegantnu kombinaciju.

Umetnica je na ovaj događaj došla u pratnji svog dugogodišnjeg partnera, Toda Ekerta, koji ju je svojim stilom pratio.

Naime, on je nosio predimenzionirani sako i belu košulju, a donji deo kombinacije činile su crne šalvare i cipele.

Ko je dečko Marine Abramović?

Tod Ekert je 21 godinu mlađi od Marine Abramović, ali se mnogi slažu da izgleda kao da je njen vršnjak il čak stariji od nje.

NJen partner s kojim je u vezi već 9 godina, uključen je u njen rad kao producent, a Marina je 2019. godine za Kurir ispričala da je njihova veza skladna

‒ Lišila sam sebe dece i porodice. Živela sam ceo život kao nomad. Moji studenti su bili moja deca. U poslednje tri godine sam srećna s Todom, koji ima sličan način života. Vidimo se povremeno u hotelu ‒ rekla je Marina 2019. godine za "Kurir".

Podsetimo, Marina Abramović iza sebe ima dva braka. Još 1970-ih godina se udala za srpskog konceptualnog umetnika Nešu Paripovića, a razveli su se nakon 4 godine braka.

Potom se 2005. godine udala za Italijana Paopla Kanevarija koji je od nje bio mlađi 17 godina. NJihov brak je takođe potrajao 4 godine.

Poznata je i njena ljubavna priča sa Frankom Uveom Lajsipenom, poznatim i kao Ulaj, s kojim je napravila neke od najupamćenijih performansa, pa su, tako, tri meseca raskidali, hodajući jedno prema drugom na Kineskom zidu.

Od 2016. godine je u vezi sa Todom Ekertom, a jednom prilikom je govorila za The Guardian o njihovoj vezi i važnosti intimnih odnosa.

- Se*s mi je jako važan. Uvek je bio. Mnogi misle da žene nakon menopauze odustanu od ideje sek*a. Za mene je se*s postao još bolji nakon menopauze zato što se ne brinem oko trudnoće. Imam dečka koji je 21 godinu mlađi od mene. Odlično je! Nemam problema s tim da sam vrlo se*sualno aktivna. To me čini srećnom. Na se*s gledam kao neophodan balans, baš kao i na dobru hranu, humor i sreću - ispričala je tada umetnica.

Svojevremeno je za The Guardian podelila i svoje iskustvo krstarenja Atlantikom sa svojim dečkom. Zbog bolesti nije mogla da leti avionom, pa je morala da Atlantik pređe brodom "Kraljica Meri 2"-

- Pre svega, brod je neverovatno lep. Sedam dana gledanja u okean. Na brodu imate 10% mladih ljudi, koji su putovali morem da bi spasili planetu, i 90% ljudi verovatno na svom poslednjem putovanju. Nisam mlada, ali sam se osećala mlado - počela je tada priču o krstarenju.

- Došla sam sa svojim partnerom. I bilo je veoma romantično. Čitali smo knjige jer internet ne radi. Neki ljudi plešu ča-ča-ča. Bilo je kvizova. Uveče nose smokinge. Svi su veoma dostojanstveni. Ali onda su isti ljudi sledećeg jutra u šortsu – a to ne želite da vidite. Najgore je hrana. Bez soli. Zato što svi imaju visok krvni pritisak.- ispričala je tada Marina završavajući svoje izlaganje o ovom iskustvu rečima da je bila neverovatno srećna kada je pristikla na kopno.

(Glossy)

BONUS VIDEO: