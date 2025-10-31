OČI BRITANIJE UPRTE U NJIH: Kakva je sudbina princeza Beatris i Evgenije usled brojnih optužni na račun njihovg oca

Princeza Beatris i princeza Evgenija su napustile Veliku Britaniju, dok je njihov otac, princ Endru, pod lupom javnosti zbog brojnih kontroverzi koje su dovele do toga da izgubi sve titule koje ima u britanskoj kraljevskoj porodici.

Usred vesti da su se njihovi roditelji odrekli titula vojvode i vojvotkinje od Jorka i da se sada suočavaju sa neizvesnošću oko svoje životne situacije, princeze su otputovale.

Evgenija (35) je fotografisana sa prijateljima u Parizu, a u međuvremenu, njena sestra Beatris (37) je fotografisana u Saudijskoj Arabiji kako prisustvuje jednom događaju. Princeza je pozirala za fotografiju dok je prisustvovala Inicijativi za buduće investicije u Rijadu, događaju na kojem se okupljaju globalna preduzeća visokog ranga kako bi razgovarala o inovacijama u oblasti tehnologije i finansija.

Endru se odriče svojih titula

Princ Endru, rođeni brat kralja Čarlsa, je pristao da se odrekne svih svojih titula, uključujući i titulu vojvode od Jorka, nakon sve čvršćih dokaza koji upućuju na njegove veze sa preminulim osuđenim pedofilom, Džefrijem Epštajnom. Ovo je usledilo nakon objavljivanja imejlova Sare i Endrua upućenih finansijeru u septembru. Ubrzo nakon toga, bivši kraljevski par se zvanično odrekao svojih titula 17. oktobra.

Objava je data putem saopštenja iz Bakingemske palate, koje je napisao Endru:

- U razgovoru sa kraljem i mojom užem i širom porodicom, zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvlače pažnju od rada NJegovog Veličanstva i kraljevske porodice. Odlučio sam, kao i uvek, da svoju dužnost prema porodici i zemlji stavim na prvo mesto. Ostajem iza svoje odluke od pre pet godina da se povučem iz javnog života. Uz saglasnost NJegovog Veličanstva, smatramo da sada moram da idem korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodeljene. Kao što sam već rekao, snažno poričem optužbe protiv mene.

Uprkos tome što su Endru i njegova bivša supruga Sara izgubili svoje titule, čini se da Evgenija i Beatris neće biti pogođene. To je zato što su one unuke po muškoj liniji britanske suverenke, kraljice Elizabete II, te njihove titule ne potiču od plemstva svog oca kao bivšeg vojvode od Jorka.

Pored toga, obe princeze su izgradile svoje karijere, Beatris radi za tehnološku firmu Afiniti, a Evgeni je direktorka umetničke galerije Hauzer i Virt.

