ODREKLA SE PREZIMENA, PRIČA O SEKTI: Tom Kruz svuda stiže, ali NE i da vidi ćerku - 11 godina je prošlo, majka je pažljivo čuva (FOTO)

Tom Kruz bio je najveća zvezda svečane ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara, nakon što je na spektakularan način izveo još jednu od svojih čuvenih akrobacija u Parizu.

Glumac se spustio s krova stadiona "Stade de France" tokom spuštanja zastave Sjedinjenih Američkih Država i intoniranja himne njegove zemlje, a potom je spakovao zastavu i motorom se odvezao, noseći čuvenu kožnu jaknu iz filma "Top Gun".

Potom je prikazana ranije snimljena sekvenca u kojoj Kruz iskače iz aviona i pozira pored čuvenog znaka "Holivud", jer je Los Anđeles domaćin narednih Igara, 2028. godine. Kruz je bio vrlo zauzet u poslednje vreme: videli smo ga na brojnim događajima - od Olimpijskih igara do Vimbldona, i koncerata Kolpleja i Tejlor Svift, te na brojnim gala večerama.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT

Mnogi komentarišu, da glumac stiže svuda osim da vidi rođeno dete, ćerku Suri Kruz, koju je dobio s glumicom Kejti Holms i koja je nedavno prestala da koristi njegovo prezime, te se predstavlja kao Suri Noel.

Poznato je da Tom nema nikakav kontakt sa ćerkom, svojim jedinim biološkim detetom, kao i da ju je poslednji put video kada je ona imala sedam godina.

Tinejdžerka je nedavno proslavila 18. rođendan, što znači da oca nije videla oko 11 godina.

Suri Kruz je izrasla u prelepu devojku, a svi se slažu da što je starija sve više liči na slavnu majku Kejti Holms.

Happy birthday Suri Cruise!! 18 years!! Welcome in the freedom... beautiful as her father!! Celebrate yourself!🙏🧸...she is so big ♥️ pic.twitter.com/Uy6Nk3ktmv