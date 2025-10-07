OGLASILA SE LJILJANA STJEPANOVIĆ: Evo u kakvom je stanju glumica posle hitne hospitalizacije

LJiljana Stjepanović je otkrila da se oseća dobro, ali da su ispitivanja i dalje u toku, te da će preciznije informacije imati tek kasnije.

Glumica LJiljana Stjepanović jutros je hitno primljena u Zemunsku bolnicu zbog problema sa trombofilijom, a sada se oglasila i za medije.

LJiljana je otkrila da se oseća dobro, ali da su ispitivanja i dalje u toku, te da će preciznije informacije imati tek kasnije.

- U bolnici sam trenutno, ležim u krevetu. Čekam ispitivanja, sada treba da me voze na snimanje upravo - rekla je LJiljana za Blic i istakla da je, kao i uvek, veoma optimistična.

- Ja se uvek dobro osećam - kroz smeh je poručila glumica i otkrila da ima problema sa trombofilijom.

- Proradio mi je neki tromb, pa sada moram da vidim šta se dešava, znaće više kada sve analize budu gotove. Hvala vam na interesovanju - zaključila je LJiljana.

"Bila sam skoro dve i po godine u kolicima"

LJiljana je nedavno ispričala da je pre nekoliko godina imala ozbiljnih zdravstvenih problema.

- Sustigli su me silni problemi, nisam ni sad najzdravija, ali se bolje osećam kad radi. Tada na mislim na bolest nego guram, posao mi je spasonosni lek. Lekari su me skoro otpisali, dve godine sam bila u invalidskim kolicima. Nedaće su počele mnogo ranije, ali je tada bilo najgore. Uz godine idu razne nemoći i problemi, ali guram, najbitnije su duša i glava. najpre sam odustala, a onda sam se borila iz inata pošto sam rođeni inadžija. Eto nekako se tako sve kako treba na kraju poslagalo - rekla je za Blic, pa je dodala:

- Na kraju sve stigne na naplatu, zapravo te stigne život. Ne dam se, radim i putujem, dosta i snimam, sad prihvatam manje uloge zbog godina i zdravlja. Posao je specifičan, kad stanem na scenu, pred publiku, to je posebno osećanje, kao da sam potpuno zdrava.

