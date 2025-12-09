OPRA VINFRI NUDI BASTIJANU ŠVAJNŠTAJGERU 1.500.000 EVRA: Tema je razvod od Ane Ivanović!

Holivudskim kuloarima kruži priča o navodnom tajnom pozivu koji je slavna voditeljka Opra Vinfri uputila Bastijanu Švajnštajgeru.

Bivši kapiten nemačke reprezentacije, i, što je najvažnije, bivši suprug Ane Ivanović, navodno se našao na listi želja za "najintimniju sezonu dosad", a suma o kojoj se priča je neverovatna – milion i po evra!

Zašto Opra želi Bastija: "Više od sportskog intervjua"

Opra navodno priprema specijalnu sezonu fokusiranu na snažne životne i emotivne priče. Prema tvrdnjama izvora bliskih produkciji, Bastijan Švajnštajger (Basti) nosi priču koja je "više od sportskog intervjua – dobija film".

NJena ekipa već nedeljama pokušava da se probije do Švajnštajgerovog tima.

"Zvala ga je preko agenata i PR menadžera najmanje dva puta. Fascinirana je njegovim mirnim karakterom, ali i njegovim životnim izborima. Veruje da s Bastijem dobija priču o usponima i padovima, porodici i adaptaciji", kaže izvor upućen u pregovore.

Kao idealan gost za temu sportista koji grade novi identitet, Opru posebno zanima kako je Švajni balansirao osvajanje Svetskog prvenstva, odlazak iz Bajerna, prelazak u Mančester Junajted, preseljenja i, naravno, emocionalni deo: prevara u braku i zvanični razvod od Ane Ivanović.

Ana Ivanović ne želi senzacionalizam

Vest o Oprinom pozivu munjevito je stigla i do Ane Ivanović, čiji je telefon, prema navodima iz njene porodice, "eksplodirao" od poziva.

Iako su, posle zvaničnog razvoda, oboje fokusirani na nove životne faze, njihova ljubavna priča ostala je jedna od najpraćenijih u svetu sporta – od glamuroznog venčanja u Veneciji 2016. godine do tihih spekulacija tabloida.

"Ana nikad nije volela senzacionalizam, posebno ne američki tip medijskog pritiska. Ona živi mirno, povučeno, posvećena je porodici. Ali razume da je deo priče koja interesuje ceo svet. Samo se nada da Opra neće insistirati na detaljima iz njihovog braka", kaže izvor iz pevačicine porodice.

Iako su mnogi detalji iz njihovog braka ostali misterija za javnost, upravo to Opra vidi kao "zlato" za emisiju. Ako Bastijan prihvati poziv i sedne u Oprinu stolicu, svet će ponovo govoriti o njemu i o Ani.

(K1)

BONUS VIDEO: