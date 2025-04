"OSTALI SMO RANJENI I PRAZNI BEZ TEBE": Tuga u domu Slobe Vasića (FOTO)

Sloba Vasić se emotivnim rečima oprostio od dede koji je jutros preminuo

Sloba Vasić je podelio fotografiju i u opisu se oprostio od svog dede za kog je bio veoma vezan.

- Deda, sada te više ne boli ništa. Sada si tamo gde nema patnje, gde nema umora, gde duša pronalazi mir. A mi... ostali smo ovde, ranjeni, prazni bez tebe. Bolest te je lomila, ali nisi se predavao ni tad. Borili smo se zajedno. Nadali se. Molili. Ali Gospod je odlučio da te uzme, da ti konačno pruži odmor - napisao je Vasić i otkrio kakav je njihov odnos bio:

- Bio si više od dede. Bio si moje utočište, moja tišina kad sve oko mene viče. Kada sam prvi put pevao pred hiljadama - ti si bio taj koji si mi verovao najviše. Taj trenutak kada si potrčao s bine da me zagrliš... i slomio nogu od sreće - svi ga pamte. Ja ga nosim u srcu. I nosiću ga dok dišem. Radio si do poslednjeg dana, neumorno, kao da si znao da vreme curi... U svakoj tvojoj borbi bilo je ljubavi. U svakom tvom pogledu - ponos. U svakom tvom zagrljaju - sigurnost. Grlio si jako. Srećan sam što je moja ćerka Marija, tvoja praunuka, imala priliku da te upozna. Što si mogao da je pogledaš, da je pomiluješ, da osetiš tu novu dušu naše porodice. Uvek si me prvo pitao "Gde je moja Maka, moja ljubav". Voleo bih da ste imali još trenutaka. Još osmeha. Da je zapamtiš duže...Da te pamti dublje. Ali i to malo što ste imali - biće večno urezano u meni. Počivaj u miru, deda moj. Zauvek tvoj ponosni unuk, Sloba - napisao je pevač.

Podsetimo, Sloba Vasić je nedavno imao problem jer je internetom krenula da kkruži lažna vest o njegovoj smrti.

- Je li ovo moguće više? Sad mi je baš dosta. Po stoti put me sahranjuju" razni kvazi portali. Sram vas bilo, gamadi nevaspitana! Nećete vi na mojim leđima praviti klikove, lajkove i pare. Nisam ja ni mrtav, ni bolestan, ni nesrećan, nego živ, nasmejan i spreman da vas pravno počistim kao otpad. I svima koji šeruju ovakve gluposti. Sram vas bilo! Još jednom se neko igra s mojim imenom, ali verujte mi, čuće ceo Balkan i znati ko ste - naveo je pevač na Instagramu.

