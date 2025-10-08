Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OVAKO JE HALID BEŠLIĆ GOVORIO O ČUVENOJ "ROMANIJI": "Istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu"

Pevač Halid Bešlić preminuo je juče u Kliničkom centru u Sarajevu, a iza sebe je ostavio više od 200 kompozicija, od kojih je većina ozbiljan hit.

1759913750_halid_08052018_00032.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Pevač je snimio pesmu „Romanija“ pre 10 godina, koju danas pevaju i poznati i nepoznati. Iako se spekulisalo da je samo hteo da otpeva svoje rodno mesto, istina o ovoj numeri je drugačija.

Kako je sam Bešlić jednom prilikom ispričao za „Srpskainfo“, iako mnogi pomisle da je zbog porekla, upravo on napisao pesmu, prava istina je ipak drugačija.

- Istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav – rekao je Halid.

Bešlić je čuvenom makedonskom i hrvatskom kantautoru rekao da bi voleo da ima pesmu o Romaniji, ali da to mora da bude baš dobra pesma.

- Kad, eto ti njega sutradan: ima tekst, ima muziku, ima pesmu i to kakvu pesmu! Ja je otpevam, vidimo svi, to je to, nema dalje – pričao je pevač.

I kao što to često biva sa velikim hitovima, umetnik je u startu osetio da je ovo sasvim posebna numera i nešto što je jako dugo želeo.

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali do to ne bude nešto jeftino, tipa „selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!“ A „Romanija“ je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog narodnog duha i lirske ljubavne priče – govorio je Halid.

(Grand)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas