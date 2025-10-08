OVAKO JE HALID BEŠLIĆ GOVORIO O ČUVENOJ "ROMANIJI": "Istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu"

Pevač Halid Bešlić preminuo je juče u Kliničkom centru u Sarajevu, a iza sebe je ostavio više od 200 kompozicija, od kojih je većina ozbiljan hit.

Pevač je snimio pesmu „Romanija“ pre 10 godina, koju danas pevaju i poznati i nepoznati. Iako se spekulisalo da je samo hteo da otpeva svoje rodno mesto, istina o ovoj numeri je drugačija.

Kako je sam Bešlić jednom prilikom ispričao za „Srpskainfo“, iako mnogi pomisle da je zbog porekla, upravo on napisao pesmu, prava istina je ipak drugačija.

- Istina da je moj zavičaj bio inspiracija za pesmu. Pričao sam o svom zavičaju Mirku Šenkovskom Džeronimu, spomenuo mu toponime koji me podsećaju na mladost i na prvu ljubav – rekao je Halid.

Bešlić je čuvenom makedonskom i hrvatskom kantautoru rekao da bi voleo da ima pesmu o Romaniji, ali da to mora da bude baš dobra pesma.

- Kad, eto ti njega sutradan: ima tekst, ima muziku, ima pesmu i to kakvu pesmu! Ja je otpevam, vidimo svi, to je to, nema dalje – pričao je pevač.

I kao što to često biva sa velikim hitovima, umetnik je u startu osetio da je ovo sasvim posebna numera i nešto što je jako dugo želeo.

- Odavno želim da imam zavičajnu pesmu, ali do to ne bude nešto jeftino, tipa „selo moje zavičaju mio, gde sam dosad bio!“ A „Romanija“ je, nije što je moja, stvarno sjajna pesma. Ima i emociju i ritam, ima u njoj i rokenrola i etno note, ima i onog epskog narodnog duha i lirske ljubavne priče – govorio je Halid.

(Grand)