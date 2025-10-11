Oglas
"OVO JE ZA NAS VELIKI UDARAC": Supruga poznatog pevača izgubila bebu

Pevač Emir Habibović čekao je treće dete sa suprugom Tamarom Selimović, ali nažalost pevačica je izgubila bebu.

Foto: Printscreen/ YouTube - Emir Habibovic
Emir i njegova porodice prolaze kroz težak period zbog gubitka bebe, a tim povodom oglasio se i pevač.

- Porodica Habibović poslednjih dana prolazi kroz težak period. Tek što su saznali da će po treći put postati roditelji desile su se neočekivani trenuci.Tamara je utučena i ne prestaje da plače.Emir i devojčice su uz nju.Ona je veoma požrtvovana kao majka. Posvećena je deci i to je smisao njenog života. Nadam se da će im Bog ponovo podariti tu sreću. Sve je to život, taman pomisliš kako je sve u najboljem redu, a onda se dogode neočekivane situacije - rekao je izvor.

Habibović je potvrdio tužnu vest.

- Nažalost, tačno je. Ovo je za nas veliki udarac, nadam se da nas razumete. Teško je govoriti na ovu temu. Neka su sva deca živa i zdrava - kratko je poručio on.

Inače, Emir i Tamara imaju dve ćerke, dok on i iz prethodnog braka ima još troje dece.

(Kurir)

