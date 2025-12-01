OZLOGLAŠENI GLUMAC PROGOVORIO O AFERI NA KON 22 GODINE: Bili su u velikoj ljubavi i čekali bebu, pa se pojavila ONA!

Glumac Bili Krudap dao je retku izjavu o svom odnosu sa bivšom parnerkom Meri-Luiz Parker za "The Times".
Glumac Bili Krudap je u intervjuu za "The Times" pričao o svojoj karijeri, ali i ulozi roditelja. Sa bivšom partnerkom Meri-Luiz Parker ima sina Vilijama Atikusa Parkera.
"Pa, bez previše komentarisanja o nama... Naša ljubav prema sinu je bezgranična", rekao je, izbegavajući da priča o skandalu koji se dogodio pre 22 godine.
Podsetimo, Krudap i Parker bili su u vezi 7 godina kada se 2003. saznalo za njegovu ljubavnu aferu sa koleginicom Kler Dejns.
Parker je tada bila u sedmom mesecu trudnoće, a njegova preljuba je dovela do raskida njihovog odnosa.
Ovaj skandal je tada potresao javnost, a Meri je u svojim memoarima "Dear Mr. You" opisala kako se osećala.
"Trudna sam i sama. Boli me i da dišem."
Čini se da su nekadašnji ljubavnici ostali u korektnim odnosima, a Parker svom bivšem dragom ima samo jedno da poruči:
"Želim mu sve najbolje", rekla je jednom za "The Guardian".
Inače, Krudap je 2023. oženio glumicu Naomi Vots.
