Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OZLOGLAŠENI GLUMAC PROGOVORIO O AFERI NA KON 22 GODINE: Bili su u velikoj ljubavi i čekali bebu, pa se pojavila ONA!

Glumac Bili Krudap dao je retku izjavu o svom odnosu sa bivšom parnerkom Meri-Luiz Parker za "The Times".

1764575590_profimedia-0394522827.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Glumac Bili Krudap je u intervjuu za "The Times" pričao o svojoj karijeri, ali i ulozi roditelja. Sa bivšom partnerkom Meri-Luiz Parker ima sina Vilijama Atikusa Parkera.

"Pa, bez previše komentarisanja o nama... Naša ljubav prema sinu je bezgranična", rekao je, izbegavajući da priča o skandalu koji se dogodio pre 22 godine.

Podsetimo, Krudap i Parker bili su u vezi 7 godina kada se 2003. saznalo za njegovu ljubavnu aferu sa koleginicom Kler Dejns.

Parker je tada bila u sedmom mesecu trudnoće, a njegova preljuba je dovela do raskida njihovog odnosa.

Ovaj skandal je tada potresao javnost, a Meri je u svojim memoarima "Dear Mr. You" opisala kako se osećala.

"Trudna sam i sama. Boli me i da dišem."

Čini se da su nekadašnji ljubavnici ostali u korektnim odnosima, a Parker svom bivšem dragom ima samo jedno da poruči:

"Želim mu sve najbolje", rekla je jednom za "The Guardian".

Inače, Krudap je 2023. oženio glumicu Naomi Vots.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

(Super Žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas